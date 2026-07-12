Volkswagen нанял 100 овец на солнечную ферму вместо газонокосилок

После недавних сокращений в группе Volkswagen, завод в Польше нанял 100 новых «сотрудников» — овец, которые будут стричь траву на солнечной ферме, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

Порядка 100 овец великопольской породы пасутся на солнечной электростанции Volkswagen Poznań во Вжесне. Эти животные заменили обычные газонокосилки и следят за растительностью под солнечными панелями, рассказали на заводе.

Проект — один из самых интересных примеров использования агровольтаики в Польше и одновременно объект научных исследований.

— Сегодня солнечная электростанция даёт больше, чем просто энергию. Это место, где мы поддерживаем биоразнообразие, местное сельское хозяйство и науку. Мы показываем, что промышленность может сотрудничать с природой, — сказала Маржена Пиллич-Гроньска, директор предприятия Volkswagen Poznań.

Солнечная ферма во Вжесне — одна из крупнейших заводских установок такого типа в Европе. На площади около 27 гектаров работают более 31 тысяч фотовольтаических панелей общей мощностью 18,3 МВт. Станция обеспечивает значительную часть энергии, потребляемой производственным предприятием Volkswagen Poznań.

Уход за такой большой территорией требует регулярной уборки растительности. Вместо бензиновых или электрических газонокосилок здесь выбрали решение, хорошо известное во многих странах Западной Европы, — выпас овец. Животные эффективно поедают траву и сорняки, не повреждая конструкции панелей и снижая необходимость использования тяжёлой техники.

— Животные очень хорошо адаптировались к новым условиям. Мы видим, что стадо чувствует себя в безопасности: овцы разделяются на небольшие группы и спокойно пасутся в разных частях фермы. Это лучшее доказательство того, что они хорошо освоились в этой среде, потому что стадо, которое чувствует угрозу, всегда держится вместе, — рассказала Юстина Новак-Гайек, владелица стада из овчарни в Винной Гуре.

Ранее сообщалось, что Volkswagen стал лидером продаж электромобилей в Европе, обогнав Tesla.