Волейболисты Алматы выиграли суперкубок Казахстана и выступят в лиге чемпионов Азии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - «Буревестник-Алматы» стал трехкратным обладателем суперкубка Казахстана по волейболу и завоевал право выступать в лиге чемпионов Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Усть-Каменогорске 15 ноября состоялся розыгрыш суперкубка Казахстана по волейболу между обладателем Кубка РК команды города Тараза и чемпионом РК «Буревестник-Алматы». В упорнейшем четырехсетовом матче уже в третий раз подряд суперкубок завоевал действующий чемпион страны.

«Буревестник» не только подтвердил статус сильнейшего волейбольного клуба страны, но и завоевал право представлять Казахстан в престижнейшем азиатском волейбольном турнире в чемпионате Азии среди чемпионов, который состоится в Катаре в мае 2022 года.

«Поздравляю команду и тренерский состав клуба «Буревестник-Алматы», ставшего трехкратным обладателем суперкубка страны! Наши волейболисты представят Казахстан в престижнейшем турнире чемпионата Азии в Катаре в мае 2022 года», - написал в своем Twitter аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Ранее сообщалось, что «Тараз» стал обладателем Кубка Казахстана 2021 по волейболу среди мужских команд.







