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Вольник Азамат Даулетбеков стал победителем «Межконтинентального Кубка-2019» в России

14 Октября 2019 12:27
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Вольник Азамат Даулетбеков стал победителем «Межконтинентального Кубка-2019» в России

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанец Азамат Даулетбеков стал победителем престижного турнира по вольной борьбе «Межконтинентального Кубка-2019», который проходил в Хасавюрте, Республика Дагестан (Россия), передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В финале турнира в весовой категории до 86 кг он выиграл у местного борца Арсен-Али Мусалалиева со счётом 8:5. За выход в финал Азамат уверенно прошёл осетинского борца Сармата Царахова - 10:0.

Отметим, 11-й традиционный Межконтинентальный кубок по вольной борьбе памяти прославленных борцов 19-20 столетия проходил 11-13 октября по 10 весовым категориям.

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Ключевые слова: Алматы, Спорт,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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