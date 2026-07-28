За столкновение самолета с животным в Шымкенте признали ответственной воинскую часть

Расследование авиационного инцидента с самолетом FlyArystan в аэропорту Шымкента завершено. Комиссия установила, что воздушное судно столкнулось не с собакой, как сообщалось ранее, а с диким животным — предположительно шакалом. Ответственность за происшествие возложили на воинскую часть, передает корреспондент агентства Kazinform.

15 апреля 2026 года после приземления рейса FS7105 сообщением Алматы — Шымкент самолет FlyArystan столкнулся с животным на взлетно-посадочной полосе. Первоначально сообщалось, что под стойкой шасси погибла собака. В ходе расследования эксперты установили, что на летное поле через поврежденный забор проникло дикое животное.

— Комиссия пришла к выводу, что причиной авиационного инцидента явилось ненадлежащее обеспечение целостности периметрового ограждения в зоне ответственности воинской части № 55652. По результатам расследования выявлено наличие пролазов, которые обеспечили беспрепятственное проникновение дикого животного — ориентировочно шакала — на летное поле. Направление его движения осуществлялось с севера на юг. Ответственность за допущение данного инцидента возложена на должностных лиц воинской части, — сообщил и. о. председателя правления АО «Аэропорт Шымкент» Алик Ганеев.

Комиссия рекомендовала военным привести свою зону ответственности в соответствие с требованиями безопасности, исключив возможность беспрепятственного проникновения животных и посторонних лиц на территорию аэродрома.

— Выявленные пролазы устранены, периметр со стороны в/ч 55652 усилен. Комиссией отмечено, что действовавшая на момент инцидента система периметровой безопасности не в полной мере обеспечивала предотвращение проникновения диких животных на летное поле, — добавил Алик Ганеев.

Какие нарушения выявила Авиационная администрация Казахстана

Авиационная администрация Казахстана (ААК) в ответе на официальный запрос редакции подтвердила выводы комиссии и уточнила, какими именно техническими средствами не был оборудован участок, закрепленный за воинской частью.

— Участок периметрового ограждения в районе ответственности войсковой части № 55652 Министерства обороны РК не соответствовал требованиям авиационной безопасности в части охранного освещения, системы охранного видеонаблюдения и отсутствия противоподкопного устройства, что создало возможность проникновения животного на территорию аэродрома, — сообщил исполнительный директор по авиационной безопасности — член правления АО «Авиационная администрация Казахстана» Жанибек Шарипбаев.

В ААК также пояснили, почему не применялись административные санкции.

— В соответствии с законодательством РК уполномоченный орган в сфере государственной авиации обеспечивает содержание и охрану периметрового ограждения аэродромов совместного базирования в пределах закрепленной зоны ответственности, организует взаимодействие с администрацией аэропорта по вопросам авиационной безопасности. Ответственность за ненадлежащее содержание участка периметрового ограждения возложена на войсковую часть № 55652 Министерства обороны Республики Казахстан. В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации» АО «Авиационная администрация Казахстана» не наделено полномочиями по выдаче инспекторских предписаний, проведению контрольных мероприятий и применению мер административного воздействия в отношении субъектов государственной авиации. В этой связи проверка в отношении войсковой части № 55652 ААК не проводилась, поскольку указанный субъект относится к сфере ведения Министерства обороны Республики Казахстан и не входит в компетенцию АО «Авиационная администрация Казахстана», — пояснил Жанибек Шарипбаев.

Специалисты Авиационной администрация Казахстана провели рабочие встречи с представителями воинской части по вопросам авиационной безопасности и устранения проблемных вопросов, связанных с состоянием периметрового ограждения аэродрома.

— Войсковой частью № 55652 МО РК проводятся определенные работы приведения ограждения в надлежащее состояние, однако указанные замечания в настоящее время не устранены ввиду наличия объективных причин, в том числе вопросов финансирования со стороны МО РК. При этом периметровое ограждение в зоне ответственности самого аэропорта находится в исправном состоянии, выявленные пролазы закрыты, — отметил представитель ААК.

Со стороны аэропорта Шымкента приняты альтернативные меры, включая увеличение количества и частоту патрулирования территории сотрудниками службы авиационной безопасности и службы наземного обеспечения.

— Проникновение животных на летное поле представляет несомненно потенциальную угрозу безопасности полетов и подобные события относятся к факторам риска, требующим принятия незамедлительных мер по исключению доступа животных на территорию аэродрома. Со своей стороны благодарим Вас за проявленный интерес и гражданскую позицию, которые несомненно будут учитываться в рамках инспекционных проверок в будущем, в том числе при решении вопросов взаимодействия с Министерством обороны Республики Казахстан, — подчеркнули в Авиационной администрации Казахстана.

В Министерстве обороны РК прокомментировали ситуацию, представив официальную позицию.

Как отметили в ведомстве, по данному авиационному событию Инспекцией безопасности полетов АО «Аэропорт Шымкент» было проведено самостоятельное расследование без привлечения представителей войсковой части 55652.

Представители воинской части не входили в состав комиссии, не участвовали в проведении расследования и не имели возможности представить свои пояснения, замечания и материалы, которые могли бы иметь значение для объективного и всестороннего рассмотрения обстоятельств происшествия.

По итогам расследования комиссией сделан вывод о том, что проникновение дикого животного на территорию аэродрома произошло со стороны войсковой части 55652.

Вместе с тем данный вывод представляется недостаточно обоснованным, поскольку отсутствуют материалы фото- и видеофиксации, достоверно подтверждающие факт проникновения животного именно с территории воинской части.

— Следует отметить, что при выполнении полетов гражданской авиации и отсутствии полетов государственной авиации на аэродроме Шымкент ответственность за проведение плановых осмотров искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и летного поля, а также за организацию и проведение мероприятий по орнитологическому обеспечению полетов возлагается на соответствующие службы АО «Аэропорт Шымкент», — говорится в официальном сообщении Минобороны РК.

Согласно имеющимся данным, перед посадкой воздушного судна специалисты аэродромной и орнитологической служб АО «Аэропорт Шымкент» провели предусмотренный регламентом осмотр летного поля и искусственной взлетно-посадочной полосы. При этом присутствие дикого животного в районе выполнения полетов выявлено не было, отметили в ведомстве.

Также в Минобороны обратили внимание на то, что в соответствии со Стандартами и Рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации (ICAO) целью расследования авиационных происшествий и инцидентов является установление причин и факторов, способствовавших их возникновению, а также разработка мер по предотвращению подобных случаев в будущем. Результаты расследования не направлены на установление вины или возложение ответственности на организации и должностных лиц.

Таким образом, возложение ответственности за последствия данного авиационного события исключительно на войсковую часть 55652 при отсутствии достаточных доказательств, без учета всех обстоятельств происшествия, а также функций и обязанностей других субъектов, обеспечивающих безопасность полетов на аэродроме Шымкент, является преждевременным.

— При рассмотрении обстоятельств авиационных событий необходимо руководствоваться принципами объективности, полноты и беспристрастности, обеспечивая учет позиций всех заинтересованных сторон, требований законодательства Республики Казахстан и международных стандартов в области авиационной безопасности, — говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, в результате авиаинцидента на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шымкента самолет FlyArystan получил незначительные повреждения правой стойки шасси и после ремонта был допущен к дальнейшей эксплуатации. Служебное расследование проводила комиссия, в состав которой вошли сертифицированные специалисты служб безопасности полетов аэропорта и представитель лоукостера.