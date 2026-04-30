Самолет сбил собаку: что показала проверка инцидента в аэропорту Шымкента

Что произошло с животным и какие меры будут приняты в аэропорту, читайте в эксклюзивном материале корреспондента агентства Kazinform.

Служебное расследование происшествия в аэропорту Шымкента продолжается. Обнародованы предварительные итоги внеплановой проверки авиационных властей, в том числе по участкам, находящимся в ведении воинской части.

Авиационный инцидент произошел 15 апреля 2026 года. После приземления пассажирского рейса рейса FS7105, следовавшего из Алматы, на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шымкента под стойкой шасси самолета оказалась собака.

Техническое состояние воздушного судна

В авиакомпании FlyArystan сообщили, что по итогам проверки борт получил незначительные повреждения.

— Сотрудники инженерно-технической службы выполнили все необходимые инспекции и обнаружили несколько поврежденных компонентов правой основной стойки шасси. В данный момент все поврежденные компоненты заменены, воздушное судно допущено к дальнейшей эксплуатации без ограничений. Дополнительно сообщаем, что аэропорт Шымкента создал комиссию по расследованию данного события, — сообщили в ответе на официальный запрос в авиакомпании.

В АО «Аэропорт Шымкент» уточнили, что комиссия по расследованию создана 16 апреля. В ее состав вошли сертифицированные специалисты служб безопасности полетов аэропорта и представитель авиакомпании Fly Arystan.

— Причины авиационного инцидента устанавливаются, проводится сбор и анализ необходимых материалов. Наличие либо отсутствие нарушений требований авиационной и периметровой безопасности будет определено по итогам расследования. По его результатам будут приняты меры в отношении ответственных служб и иных причастных структур, — отметил председатель правления АО «Аэропорт Шымкент» Алик Ганеев.

В администрации аэропорта подтвердили гибель собаки, оказавшейся под шасси лайнера, и исключили версии о нахождении на полосе служебного животного либо собаки, перевозимой в багаже.

— Животное погибло на месте инцидента, члены комиссии исключают версию нахождения служебных собак или собак в составе багажа на взлетно-посадочной полосе. В рамках отчета по расследованию специалистами будут разработаны дополнительные рекомендации для предотвращения попадания посторонних объектов и животных на взлетную полосу. В данный момент усилено патрулирование периметра аэропорта орнитологической службой и службой авиационной безопасности, — пояснил Алик Ганеев.

Что выявила внеплановая проверка

20 апреля Авиационная администрация Казахстана инициировала внеплановую проверку. Сотрудники департамента авиационной безопасности выехали в аэропорт и обследовали территорию, включая периметровое ограждение.

Общая протяженность периметра составляет 12 166 метров, оборудованы патрульная дорога, системы освещения и видеонаблюдения. Вместе с тем выявлены проблемные участки.

— В районе нового терминала установлены участки периметра без охранного освещения и видеонаблюдения, относящиеся к зоне ответственности воинской части № 55652 Министерства обороны Республики Казахстан. Эти участки также граничат с жилой застройкой, — сообщил и. о. главного исполнительного директора — председатель правления АО «Авиационная администрация Казахстана» Аслан Сатжанов.

В ведомстве подчеркнули, что ранее уже указывали на необходимость устранения этих пробелов.

— Согласно пункту 10 правил авиационной безопасности, утвержденных постановлением Правительства в 2011 году, Министерство обороны Республики Казахстан обеспечивает охрану периметров аэродромов совместного базирования и взаимодействие с администрацией аэропорта по вопросам авиационной безопасности в зонах ответственности авиационных частей и подразделений базирующихся на этих аэродромах, в том числе во время взлета и посадки своих воздушных судов, — отметили в Авиационной администрации Казахстана.

Какие меры приняты

21 апреля в аэропорту Шымкента прошло внеочередное заседание Межведомственной комиссии по авиационной безопасности с участием государственных органов и представителей воинской части.

По итогам заседания приняты меры, чтобы не допустить повторения аналогичных инцидентов:

закрытия ворот в районе курса 101 и привести прилегающую территории в надлежащее состояние; усилить патрулирования периметра, в том числе в ночное время, с привлечением службы авиационной безопасности и орнитологической службы.

— По информации авиакомпании FlyArystan, в результате столкновения воздушное судно получило незначительные повреждения стойки шасси. Сертифицированной организацией по техническому обслуживанию проведена оценка состояния воздушного судна и выполнены необходимые ремонтные работы. По результатам проведенных работ воздушное судно допущено к дальнейшей эксплуатации и в настоящее время выполняет регулярные рейсы, — добавили в Авиационной администрации Казахстана.

Расследование авиационного инцидента в Шымкенте планируют завершить до 26 мая 2026 года. Окончательные причины инцидента и меры в отношении ответственных будут определены по его итогам.

Вопросы безопасности периметра приобретают особую актуальность в условиях развития аэропорта. Ранее сообщалось, что в Шымкенте началось строительство второй взлетно-посадочной полосы для приема грузовых самолетов и развития авиационного карго-хаба.