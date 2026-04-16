телерадиокомплекс президента РК
    13:29, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Самолет FlyArystan сбил собаку на взлетно-посадочной полосе в Шымкенте

    Инцидент произошел после приземления пассажирского рейса. Воздушное судно получило повреждения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    В авиакомпании FlyArystan в ответе на запрос Kazinform подтвердили, что 15 апреля после посадки рейса FS7105 по маршруту Алматы — Шымкент на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шымкента произошло столкновение самолета с собакой.

    — В результате были повреждены компоненты воздушного судна. На данный момент все необходимые комплектующие для замены будут доставлены из Алматы, — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

    Авиаперевозчик уточнил, что обстоятельства инцидента устанавливаются.

    — По данному факту проводится проверка. Безопасность полетов является безусловным приоритетом авиакомпании, — добавили в FlyArystan.

    Также выясняется, каким образом собака оказалось на взлетно-посадочной полосе.

    В департаменте полиции на транспорте сообщили, что по факту происшествия ведется проверка.

    — Данный факт зарегистрирован в управлении полиции на транспорте на станции Шымкент. В настоящее время проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, — отметили в ведомстве.

    О судьбе животного не сообщается. На уточняющий запрос агентства Kazinform ни авиакомпания, ни полиция ответа не предоставили.

    Ранее сообщалось, что в зоне ответственности районного диспетчерского центра Шымкента произошел авиационный инцидент с участием воздушных судов узбекистанской и российской авиакомпаний. Во время полета пассажирские самолеты допустили опасное сближение.

    Татьяна Корякина
