Самолет FlyArystan сбил собаку на взлетно-посадочной полосе в Шымкенте

В авиакомпании FlyArystan в ответе на запрос Kazinform подтвердили, что 15 апреля после посадки рейса FS7105 по маршруту Алматы — Шымкент на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шымкента произошло столкновение самолета с собакой.

— В результате были повреждены компоненты воздушного судна. На данный момент все необходимые комплектующие для замены будут доставлены из Алматы, — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Авиаперевозчик уточнил, что обстоятельства инцидента устанавливаются.

— По данному факту проводится проверка. Безопасность полетов является безусловным приоритетом авиакомпании, — добавили в FlyArystan.

Также выясняется, каким образом собака оказалось на взлетно-посадочной полосе.

В департаменте полиции на транспорте сообщили, что по факту происшествия ведется проверка.

— Данный факт зарегистрирован в управлении полиции на транспорте на станции Шымкент. В настоящее время проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, — отметили в ведомстве.

О судьбе животного не сообщается. На уточняющий запрос агентства Kazinform ни авиакомпания, ни полиция ответа не предоставили.

Ранее сообщалось, что в зоне ответственности районного диспетчерского центра Шымкента произошел авиационный инцидент с участием воздушных судов узбекистанской и российской авиакомпаний. Во время полета пассажирские самолеты допустили опасное сближение.