РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:29, 13 Январь 2026 | GMT +5

    Серьезный авиационный инцидент с иностранными самолетами произошел в небе над Казахстаном

    Происшествие с участием воздушных судов узбекской и российской авиакомпаний прокомментировали в департаменте по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте РК, передает корреспондент агентства Kazimform.

    самолет
    Фото: freepik

    Инцидент произошел утром 10 января в зоне ответственности районного диспетчерского центра Шымкента.

    — 10.01.2026 г. около 05:42 часов (по времени Астаны) в зоне ответственности сектора А2И РДЦ Шымкент, во время обслуживания рейса PBD997 направлением Внуково — Самарканд авиакомпании «Победа» и рейса UZB9609 по направлению Термез — Москва авиакомпании «Uzbekistan Airways» произошло авиационное событие, — отметили в департаменте.

    Согласно классификации ведомства, данный случай отнесли к категории серьезного авиационного инцидента, который подлежит обязательному расследованию уполномоченным органом.

    Для проведения расследования в Министерстве транспорта сформируют специальную комиссию.

    — Срок расследования с момента издания приказа о назначении комиссии до утверждения отчета по результатам расследования, как правило, не превышает — трех месяцев, если не требуется проведение дополнительных исследований и работ, — пояснили в пресс-службе.

    Ранее самолет Air Astana, летевший из Сеула в Астану, совершил вынужденную посадку в Китае. 

    Теги:
    Самолет Авиация Аэропорт
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают