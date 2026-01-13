Серьезный авиационный инцидент с иностранными самолетами произошел в небе над Казахстаном

Инцидент произошел утром 10 января в зоне ответственности районного диспетчерского центра Шымкента.

— 10.01.2026 г. около 05:42 часов (по времени Астаны) в зоне ответственности сектора А2И РДЦ Шымкент, во время обслуживания рейса PBD997 направлением Внуково — Самарканд авиакомпании «Победа» и рейса UZB9609 по направлению Термез — Москва авиакомпании «Uzbekistan Airways» произошло авиационное событие, — отметили в департаменте.

Согласно классификации ведомства, данный случай отнесли к категории серьезного авиационного инцидента, который подлежит обязательному расследованию уполномоченным органом.

Для проведения расследования в Министерстве транспорта сформируют специальную комиссию.

— Срок расследования с момента издания приказа о назначении комиссии до утверждения отчета по результатам расследования, как правило, не превышает — трех месяцев, если не требуется проведение дополнительных исследований и работ, — пояснили в пресс-службе.





