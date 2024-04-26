Более 70 человек ликвидируют возгорание шелухи семечек на заводе в Семее

В городе Семее на открытой территории завода происходит горение шелухи семечек подсолнуха. Об этом передает агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДЧС области Абай.

Утром в противопожарную службу ДЧС области Абай поступило сообщение о том, что по улице Восточная в городе Семее на открытой территории организации ТОО «Qazaq Astyq Group» происходит горение шелухи семечек подсолнуха.



Личный состав был поднят по рангу вызова № 2. По прибытию на месте пожара организован оперативный штаб.

Фото: ДЧС области Абай

В тушении задействованы 33 человека и девять единиц техники от ДЧС области Абай, а также 30 человек и пять единиц техники от негосударственной противопожарной службы и работники ТОО. Дополнительно привлечен пожарный поезд и 11 человек от НК «КТЖ».

Фото: ДЧС области Абай

Площадь пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.