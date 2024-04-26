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    13:31, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Более 70 человек ликвидируют возгорание шелухи семечек на заводе в Семее

    пожар, Семей
    Фото: ДЧС области Абай

    В городе Семее на открытой территории завода происходит горение шелухи семечек подсолнуха. Об этом передает агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДЧС области Абай.

    Утром в противопожарную службу ДЧС области Абай поступило сообщение о том, что по улице Восточная в городе Семее на открытой территории организации ТОО «Qazaq Astyq Group» происходит горение шелухи семечек подсолнуха.

    Личный состав был поднят по рангу вызова № 2. По прибытию на месте пожара организован оперативный штаб.

    пожар, ДЧС, Семей
    Фото: ДЧС области Абай

    В тушении задействованы 33 человека и девять единиц техники от ДЧС области Абай, а также 30 человек и пять единиц техники от негосударственной противопожарной службы и работники ТОО. Дополнительно привлечен пожарный поезд и 11 человек от НК «КТЖ».

    пожар, Семей
    Фото: ДЧС области Абай

    Площадь пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

    Теги:
    Семей ДЧС МЧС Пожар Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Абайская область Видео Происшествия
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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