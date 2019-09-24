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Военный врач сообщил о состоянии пострадавших в Арыси военнослужащих

24 Сентября 2019 19:59
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Военный врач сообщил о состоянии пострадавших в Арыси военнослужащих

АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ - Военнослужащих, пострадавших в Арыси, перевели в профильные отделения Военно-клинического госпиталя Алматы. Об этом сообщил заместитель начальника военного медицинского учреждения полковник медицинской службы Омаров Галымжан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МО РК.

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По его словам, на сегодняшний день состояние пациентов оценивается как удовлетворительное. Все они переведены в профильные отделения военного госпиталя. После инцидента военнослужащие были оперативно доставлены в медицинское учреждение военной авиацией, что позволило своевременно оказать им необходимую медицинскую помощь, а также способствовало быстрой реабилитации.


Напомним, что 21 сентября в ходе ликвидации последствий ЧП и плановых подрывных работ на территории специально оборудованного полигона (в 60 км от города Арысь) произошла самопроизвольная детонация фрагмента боеприпаса. В результате 10 специально подготовленных саперов - военнослужащих по контракту получили осколочные ранения.


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Ключевые слова: Туркестанская область, Здравоохранение, ЧП в Арыси,
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