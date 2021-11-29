Военный суд пересмотрел приговор по делу о взрывах в Арыси

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Судебной коллегией по уголовным делам Военного суда Республики Казахстан пересмотрен в апелляционном порядке приговор Военного суда Шымкентского гарнизона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Военного суда РК.

Оспариваемым приговором ответственные лица Министерства обороны и воинской части признаны виновными в халатном отношении к службе, а именно, за непринятие мер по контролю за выполнением служебных обязанностей (статья 453 часть 2 УК) и за нарушение правил обращения с боеприпасами (статья 462 часть 3 УК).

За хищение бюджетных средств, выделенных на монтаж технических средств охраны (статья 189 часть 4 пункт 2) УК) к семи и десяти годам лишения свободы осуждены руководство районной эксплуатационной части и командир воинской части. Им назначено дополнительное наказание – пожизненный запрет на право занимать должности на государственной службе и квазигосударственном секторе.

Всего осуждено 16 лиц, из которых 12 человек приговорены к лишению свободы сроком от четырех до десяти лет, а в отношении четырех лиц применено условное наказание — от четырех до семи лет.

Позиции сторон в апелляционной инстанции:

Защита ввиду незаконного осуждения просила оправдать подсудимых из-за отсутствия состава уголовного правонарушения.

Прокуратура просила изменить приговор в отношении двух лиц, заменив им наказание на реальное лишение свободы, а также изменить дополнительное наказание в отношении трех лиц, в остальной части оставить приговор без изменения.

В результате апелляционного производства приговор изменен:

- с учетом положений статьи 71 части 1 УК по преступлению небольшой тяжести (статья 453 часть 2 УК) - семь лиц освобождены от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности;

- действия четырех лиц, осужденных по статье 189 части 4 пункту 2) УК переквалифицированы на статью 450 часть 2 УК (злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия).

«Основанием для переквалификации послужило то, что указанным четырем лицам не были вверены денежные средства, растрата которых вменялась обвинением по делу. Данные военнослужащие незаконно оформили подложные документы о выполнении работ по установке устройств, предупреждающих о пожаре в воинской части, хотя в действительности такие работы выполнены не в полном объеме. Поэтому ввиду переквалификации четырем военнослужащим снижено лишение свободы с 10 до 7 лет и с 7 до 6 лет с пожизненным запретом на право занимать должности на государственной службе и квазигосударственном секторе», - говорится в сообщении.

В остальной части приговор оставлен в силе.