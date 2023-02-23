Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Военный бюджет увеличили в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
23 Февраля 2023, 12:48
Военный бюджет увеличили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Военный бюджет Казахстана - в пределах одного процента от ВВП нашего государства. Об этом сообщил заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас имеются соответствующие планы по государственным закупкам вооружения и военной техники. Предпочтение отдается, естественно, отечественному производителю. Приобретение новых образцов вооружения идет. Мы только в конце года приобрели, и нам поставили новые самолеты. Кроме того, системы противовоздушной обороны и другие средства», - сказал Султан Камалетдинов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

Спикер также заявил, что военный бюджет увеличен в этом году.

«Военный бюджет Министерства обороны рассмотрен Главой государства, и он в пределах одного процента от ВВП нашего государства», - уточнил Султан Камалетдинов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены усовершенствовать деятельность органов военной полиции.


Армия   Бюджет   Вооруженные силы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен