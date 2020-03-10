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Военные поздравили ветерана-фронтовика со столетием в Алматы

10 Марта 2020 20:25
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Военные поздравили ветерана-фронтовика со столетием в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 10 марта, ветерану Великой Отечественной войны Жапабеку Молдабаеву исполнилось 100 лет. Его поздравили военнослужащие Управления по делам обороны Алмалинского района Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Алмалинском районе порядка 40 ветеранов Великой Отечественной войны. Говорим с ними практически каждый день. Довольно часто навещаем. Интересуемся, нужна ли в чем-либо помощь», - рассказал начальник УДО Алмалинского района полковник Айдар Мусрепов.

Жапабек Молдабаев родился 10 марта 1920 года в селе Шелек Алматинской области. В октябре 1940 года был призван в ряды Вооруженных Сил СССР. Воевал в 37-й дивизии, на северо-западном фронте, был пулеметчиком. 1 июня 1941 года его полк подняли по тревоге и передислоцировали в г. Сайнсан на границу с Манчжурией для защиты восточных границ СССР.

На тот момент Ленинград был в блокаде, и в связи с тяжелой обстановкой его дивизию перебросили под Москву. Затем для освобождения Ленинграда дивизия выдвинулась на северо-запад. По пути к Ленинграду они освободили много городов и населенных пунктов. В тяжелом бою с большими потерями освободили город Волхов с узловой железнодорожной станцией. Тогда Жапабек Бабашарович был ранен осколками снаряда. После тяжелых ранений в конце 1942 года был доставлен в военный госпиталь, где военная комиссия присвоила ветерану II группу инвалидности.


Жапабек Молдабаев награжден 30 орденами и медалями: орденом Великой Отечественной войны I степени, орденом «Құрмет», медалями «За Отвагу», «За Победу над Германией», «За Доблестный Труд» и другими.

Сейчас у ветерана 10 детей, 31 внук и 43 правнука. С супругой они прожили 63 года, отметив «бриллиантовую» свадьбу.

На сегодняшний день в Алматы проживают порядка 220 ветеранов Великой Отечественной Войны. Но, к сожалению, с каждым днем их становится все меньше.


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Ключевые слова: Алматы, ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА,
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Еламан Турысбеков

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