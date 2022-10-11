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    15:00, 11 Октябрь 2022 | GMT +6

    Военные летчики столичной авиабазы прошли курс выживания

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 60 военнослужащих были привлечены к практическим занятиям по основам выживания. В их числе спасательно-поисковые команды, группа руководства полетами, летный и инженерно-технический состав, специалисты медицинской службы, а также психолог части, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Как сообщили в оборонном ведомстве, основная задача курса – выработать слаженные действия, совершенствовать умения и навыки личного состава в оказании помощи экипажу воздушного судна, терпящему бедствие. Были отработаны вопросы оказания первой медицинской помощи пострадавшим и их эвакуации. Члены экипажей совершенствовали навыки наложения жгутов и шин, обработки ран и последующей транспортировки раненых.

    Важным направлением обучения выживанию , как отметили в Минобороны, стало углубленное повторение основ топографического ориентирования при определении местонахождения воздушного судна, использования военнослужащими авиационной аварийной поисковой УКВ-радиостанции для связи с руководством, а также сооружения из подручных средств укрытий и разведения костра.

    «Всеми этими навыками необходимо владеть не только летному составу, но и каждому члену экипажа. В ходе занятий личный состав делится на группы. Тренировки по выживанию проводятся в состязательном режиме, так как именно такой метод дает наилучший результат для закрепления практических навыков при возникновении нештатной ситуации», – пояснил заместитель командира столичной авиационной базы по безопасности полетов подполковник Талгат Тургамбаев.

    Выживание – один из важных элементов в подготовке личного состава авиационных подразделений. Подобные комплексные тренировки проводятся систематически и помогают подготовить военнослужащих к возможным кризисным ситуациям в различных метеоусловиях.



    Фото:gov.kz





    Теги:
    Вооруженные силы Минобороны РК Учения Астана для mail.ru
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