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Военные и спасатели подают вручную уголь на ТЭЦ Семея – опубликовано видео

15 Декабря 2022, 21:48
Военные и спасатели подают вручную уголь на ТЭЦ Семея – опубликовано видео

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба МЧС РК опубликовала видео, как военнослужащие и спасатели подают вручную уголь в котлоагрегаты ТЭЦ, где вышел из строя электрокабель. К 21:00 они подали 34 тонны угля, передает МИА «Казинформ».

«По состоянию на 21:00 личным составом в/ч 68303 МЧС и в/ч 28738 МО бесперебойно в ручном режиме подано угля в котлоагрегаты в объеме около 34 тонн, работы продолжаются. Восстановительные работы по замене электрического кабеля проводятся силами ТЭЦ-1. Наружная температура воздуха -26 С», - говорится в публикации пресс-службы МЧС РК.

Ранее сообщалось, что около 23 тонн угля подали вручную к котлам ТЭЦ в Семее спасатели и военнослужащие. Спасатели вручную подают уголь на ТЭЦ в Семее, где 15 декабря в 00:34 произошло возгорание транспортерной ленты и электрокабелей на площади 6 погонных метров. В 01:36 пожар полностью ликвидирован. В результате пожара приостановлена работа системы подачи твердого топлива – угля.

С 10:00 военнослужащими воинских частей Министерств по чрезвычайным ситуациям и обороны начаты работы по бесперебойной подаче твердого топлива в котлоагрегаты в ручном режиме.


10 декабря сообщалось, что в Семее вышел из строя теплоисточник в микрорайоне Энергетик.
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