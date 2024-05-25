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    15:07, 25 Май 2024 | GMT +6

    Военную присягу приняли солдаты Службы госохраны Казахстана

    Военную присягу приняли солдаты Службы госохраны Казахстана
    Фото: Служба государственной охраны РК

    25 мая 2024 года в частях Сил особого назначения Службы государственной охраны Казахстана прошла церемония приведения к военной присяге весенних призывников, передает агентство Kazinform.

    Церемония для Президентского полка «Айбын» в Астане состоялась у монумента «Отан қорғаушылар», а для Президентского полка «Батыр» в Алматы — в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. На мероприятиях присутствовали родные и близкие военнослужащих.

    Призывники прошли подготовку в учебных центрах. Приняв присягу, они обязались защищать Родину и выполнять воинские обязанности. Во время службы они будут обучаться военному делу и специальностям под руководством опытных инструкторов.

    Военную присягу приняли солдаты Службы госохраны Казахстана

    Военнослужащие будут охранять государственные символы и обеспечивать безопасность мероприятий с участием Главы государства. Для службы в СГО РК отбираются граждане от 18 до 27 лет, с ростом от 180 до 195 см, физически здоровые и с образованием не ниже среднего. Приоритет отдается призывникам с высшим образованием и спортивными достижениями.

    Служба в СГО РК дает важные навыки и возможности для карьерного роста. После срочной службы можно продолжить службу по контракту и стать сотрудником СГО. Призывники также получают льготы, установленные для отслуживших.

    Теги:
    Военные Присяга Астана Алматы
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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