Военную присягу приняли солдаты Службы госохраны Казахстана

25 мая 2024 года в частях Сил особого назначения Службы государственной охраны Казахстана прошла церемония приведения к военной присяге весенних призывников, передает агентство Kazinform.

Церемония для Президентского полка «Айбын» в Астане состоялась у монумента «Отан қорғаушылар», а для Президентского полка «Батыр» в Алматы — в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. На мероприятиях присутствовали родные и близкие военнослужащих.

Призывники прошли подготовку в учебных центрах. Приняв присягу, они обязались защищать Родину и выполнять воинские обязанности. Во время службы они будут обучаться военному делу и специальностям под руководством опытных инструкторов.

Военнослужащие будут охранять государственные символы и обеспечивать безопасность мероприятий с участием Главы государства. Для службы в СГО РК отбираются граждане от 18 до 27 лет, с ростом от 180 до 195 см, физически здоровые и с образованием не ниже среднего. Приоритет отдается призывникам с высшим образованием и спортивными достижениями.

Служба в СГО РК дает важные навыки и возможности для карьерного роста. После срочной службы можно продолжить службу по контракту и стать сотрудником СГО. Призывники также получают льготы, установленные для отслуживших.