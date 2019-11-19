Военную драму «Казбат» презентовали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы прошел пресс-показ новой военной драмы Аскара Узабаева «Казбат», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во всех кинотеатрах страны фильм можно посмотреть с 21 ноября на русском и казахском языках. Он основан на реальных событиях .

Военно-приключенческая драма повествует о событиях 1995 года, когда казахстанские военнослужащие принимали участие в миротворческой миссии в конфликте на таджикско-афганской границе: 7 апреля казахстанская седьмая рота приняла неравный бой в Пешаварском ущелье, 17 человек погибли, 33 получили ранения.

Незаконные бандформирования, напавшие с афганской стороны, рассчитывали за час прорваться, но после тяжелейшего пятичасового боя были вынуждены отступить. Это событие навсегда останется самой печальной страницей в истории внутренних войск Республики Казахстан.

Наши воины были направлены на усиление границы Таджикистана в разгар гражданской войны в этой стране.

Во время боя отличился сержант Марат Ахметов, который перенес в укрытие раненных бойцов и командовал отрядом после гибели командиров. Его сыграл Даурен Сергазин, ставший узнаваемым после фильма «Брат или брак».

Позже все 17 солдат были посмертно награждены российской медалью «За отличие в службе» первой степени. Пятеро из погибших были награждены орденами «Айбын» второй степени. Большинство погибших солдат были из воинской части 6506 города Шымкента.

Продюсером фильма выступил Данияр Ибрагимов, а автором идеи - главнокомандующий Национальной гвардией РК генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков.

«С чувством долга и патриотизма я сделал этот фильм. Был для меня очень важный момент, когда мне сказали, что это случилось 7 апреля, а у меня день рождения в этот же день. Я понял, что должен снять такой фильм. Хотели приблизиться максимально к реалистичному кино, насколько могли, приближались к реальности, но меня, наверное, как режиссера заносили больше какие-то философские размышления. Но я очень горд и восхищен нашими героями», - сказал режиссер Аскар Узабаев.

Многие посетители показа, среди которых и курсанты, военнослужащие, а также участники самих событий того года, высоко оценили содержание фильма. Он получился действительно реалистичным. Для этого, по словам продюсера, были выбраны специальные локации, построены заставы и использовались необходимые декорации.

Съемки фильма проходили на территории Алматинской области - в Чарыне, на берегу реки Или.

«В первую очередь хочу поприветствовать тех ребят, которые были в бою - ребята 7 роты. Сразу хочу сказать, что фильм основан на реальных событиях и мы взяли их за основу. Здесь присутствует художественный вымысел. Конечно, он не соответствует тому бою, тем или иным событиям, но мы сделали фильм собирательным», - сказал после показа заместитель главнокомандующего Национальной гвардией РК по воспитательной и социально-правовой работе Мухаметкали Сатов.

Он также добавил, что целью фильма является привлечь молодежь к патриотизму и любви своей родине, а также знание своих героев и истории.

В главных ролях сыграли: Ринат Дошибеков, Даурен Сергазин, Халык Рахат, Дияс Мырзахмет, Шарифбек Закиров, Индира Шынболаткызы. Всем актерам по приказу главнокомандующего Национальной гвардии были вручены грамоты за активное участие и весомый вклад за создание полнометражного художественного фильма и телесериала о военнослужащих Нацгвардии. Режиссеру фильма был присужден наградной знак «Қазақстан патриоты».

Кинокартина снята отечественной кинокомпанией «Аю Синема» и телеканалом «Qazaqstan». В дальнейшем фильм в расширенном формате будет представлен в виде сериала, который состоит из 10 серий. По плану создателей телевизионная версия одноименного фильма будет транслироваться на телеканале «Qazaqstan» 7 апреля следующего года - к 25-летию со дня этого памятного боя.