Военнослужащий получил тюремный срок за фиктивный брак в Мангистауской области

В Мангистауской области военнослужащий заключил фиктивный брак с женой знакомого, чтобы получить жилищные выплаты. В результате государству был нанесен ущерб в размере более 43 млн теңге, передает корреспондент агентства Kazinform.

В военном суде Актюбинского гарнизона рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего старшего оперуполномоченного управления Мангистауского областного департамента Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК К. Алмата. Его обвинили по статье «Мошенничество» Уголовного кодекса.

Согласно материалам дела, военнослужащий, прослуживший более 20 лет, для получения жилищных выплат заключил фиктивный брак с женой знакомого, у которой было четверо детей. За эту услугу он обещал ей вознаграждение в размере 3 млн теңге.

Согласно договоренности, в августе 2022 года знакомый официально развелся с женщиной. Сам подсудимый расторг брак в сентябре того же года. После этого К. Алмат поехал в Костанайскую область. В октябре 2022 года он подал онлайн-заявление, после чего брак был зарегистрирован.

Подсудимый собрал необходимые документы, и в марте 2023 года ему выплатили 50 157 942 теңге жилищных выплат на шесть человек — двух супругов и четверых детей. Деньги поступили на специальный счет, открытый в банке.

К концу года подсудимый приобрел в Костанае дом за 50 503 793 теңге. Дом также принадлежал его знакомому. В 2024 году деньги перевели из одного банка в другой, после чего обналичили. Согласно договоренности, фиктивной супруге подсудимый передал 3 млн теңге.

В мае 2024 года фиктивный брак был расторгнут.

В суде подсудимый К. Алмат не признал себя виновным. Он утверждал, что инициатором заключения брака была жена его знакомого, а он лишь помог ей. По его словам, отношения с собственной супругой осложнились, после чего он развелся с ней. Женщина, с которой он заключил брак, это отрицала.

Отметим, что государство выделило на каждого члена семьи по 8 674 038 теңге.

Приговором суда К. Алмат признан виновным по статье «Мошенничество» Уголовного кодекса и приговорен к шести годам лишения свободы. Кроме того, его лишили звания «подполковник».

Иск Мангистауского областного департамента Пограничной службы КНБ удовлетворен. К. Алмат должен вернуть государству 43 370 190 теңге.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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