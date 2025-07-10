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    18:02, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Военнослужащий получил ранение на авиабазе в Астане — возбуждено уголовное дело

    На территории военной авиационной базы в Астане, в результате нарушения мер безопасности при обращении с оружием, один военнослужащий получил ранение, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Как сообщили в Силах воздушной обороны, пострадавший был незамедлительно доставлен в столичную больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

    Для установления обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование.

    Ранее мы сообщали, что в области Абай военнослужащий погиб вместе с родителями в ДТП.                                                                                                     

    Теги:
    Военные Астана Происшествия Уголовное дело
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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