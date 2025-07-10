Военнослужащий получил ранение на авиабазе в Астане — возбуждено уголовное дело

Как сообщили в Силах воздушной обороны, пострадавший был незамедлительно доставлен в столичную больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Для установления обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование.

Ранее мы сообщали, что в области Абай военнослужащий погиб вместе с родителями в ДТП.