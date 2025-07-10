18:02, 09 Июль 2025 | GMT +5
Военнослужащий получил ранение на авиабазе в Астане — возбуждено уголовное дело
На территории военной авиационной базы в Астане, в результате нарушения мер безопасности при обращении с оружием, один военнослужащий получил ранение, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в Силах воздушной обороны, пострадавший был незамедлительно доставлен в столичную больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Для установления обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование.
Ранее мы сообщали, что в области Абай военнослужащий погиб вместе с родителями в ДТП.