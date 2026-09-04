Военнослужащих в Казахстане хотят готовить к новой работе за полгода до увольнения

Пилотный механизм профессиональной адаптации военнослужащих, завершающих службу, планируют запустить в Астане. Подготовка может начинаться за полгода до увольнения и включать переподготовку, консультации и помощь в поиске работы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минтруда РК.

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев посетил общественный фонд «Сообщество послевоенной интеграции», где обсудил вопросы профессиональной адаптации и содействия занятости граждан, завершающих службу в силовых структурах.

Фото: Министерство труда и социальной защиты населения

В настоящее время в Казахстане насчитывается 148,7 тыс. пенсионеров по выслуге лет. Министерство труда и социальной защиты населения совместно с заинтересованными государственными органами и общественными организациями рассматривает дополнительные подходы к содействию занятости данной категории граждан.

Один из предлагаемых подходов предусматривает заблаговременную подготовку военнослужащих к переходу на гражданский рынок труда — еще до завершения службы.

В рамках обсуждаемого механизма сопровождение может начинаться ориентировочно за шесть месяцев до увольнения и включать определение профессиональных компетенций и возможных направлений занятости, разработку индивидуального плана профессиональной адаптации, при необходимости — обучение и переподготовку, карьерное консультирование, психологическую поддержку и содействие в поиске работы.

Предлагается первоначально апробировать данный подход в Астане, с учетом результатов пилотирования рассмотреть возможность его дальнейшего применения в других регионах страны.

— Для нас важно создать условия, при которых профессиональный опыт и компетенции граждан, завершающих службу, смогут быть востребованы на рынке труда. Такой подход позволит заранее определить возможные направления дальнейшей занятости и при необходимости оказать человеку необходимую поддержку при переходе к гражданской деятельности, — отметил Аскарбек Ертаев.

Почетный президент общественного фонда «Сообщество послевоенной интеграции», генерал-майор в отставке Кажгалей Мукатов отметил важность системного взаимодействия по вопросам профессиональной адаптации военнослужащих, завершающих службу.

— Благодарю министра труда и социальной защиты населения за внимание к вопросам профессиональной адаптации и трудоустройства военнослужащих, увольняемых в запас. Сегодня состоялся содержательный и конструктивный разговор. Мы обсудили дальнейшее взаимодействие и договорились о подготовке меморандума о сотрудничестве. Для нас важно, чтобы после завершения службы человек мог эффективно применить накопленный опыт, знания и профессиональные навыки в гражданской жизни, — отметил Кажгалей Мукатов.

В ходе встречи представители фонда также представили результаты реализуемой программы профессиональной интеграции.

Фото: Министерство труда и социальной защиты населения

Своим опытом поделился подполковник запаса Даулет Ахметов, который после завершения службы в 2014 году прошел профессиональную подготовку в рамках программы фонда и впоследствии трудоустроился.

— В рамках программы я прошел подготовку с участием коуча, профконсультанта и психолога. Мне также оказали содействие в поиске работы. Сегодня я работаю главным специалистом управления по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне акимата города Астаны, — рассказал Даулет Ахметов.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжить взаимодействие и подготовить меморандум о сотрудничестве.

Совместная работа будет направлена на развитие механизмов профессиональной адаптации и содействия занятости граждан, завершающих службу, с учетом их профессионального опыта, знаний и приобретенных компетенций.

О том, что изменится для сотрудников силовых структур в Казахстане, мы писали ранее.