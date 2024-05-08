РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:14, 07 Май 2024 | GMT +6

    Военнослужащих наградили в честь Дня защитника Отечества в Акмолинской области

    Военнослужащих наградили в честь Дня защитника Отечества в Акмолинской области
    Фото: акимат Акмолинской области

    В честь Дня защитника Отечества в воинской части 5510 города Кокшетау прошло чествование военнослужащих, посвященное 100-летнему юбилею Сагадата Нурмагамбетова и Рахымжана Кошкарбаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе акимата Акмолинской области, около двух тысяч акмолинцев несут службу в Вооруженных силах Республики Казахстан. В высших военных учебных заведениях обучаются более пятидесяти акмолинцев.

    Военнослужащих наградили в честь Дня защитника Отечества в Акмолинской области
    Фото: акимат Акмолинской области
    Военнослужащих наградили в честь Дня защитника Отечества в Акмолинской области
    Фото: акимат Акмолинской области

    В праздничный день аким Акмолинской области Марат Ахметжанов посетил воинскую часть 5510 регионального командования «Орталық» Национальной гвардии Республики Казахстан, где ознакомился с боевой подготовкой и вооружением воинской части.

    — Наша армия отличается высоким уровнем боевой подготовки, мобилизационным резервом, сетью национальных военных учебных заведений и необходимым материально-техническим обеспечением. Наши военнослужащие демонстрируют пример высокой профессиональной подготовки, слаженности и боевой выучки, — отметил Марат Ахметжанов.

    Глава региона выразил особую благодарность за оказанную помощь во время паводка в регионе.

    — Отрадно, что в это сложное время наши ребята вновь проявили себя с самой лучшей стороны, показав пример мужества и стойкости, — подчеркнул аким области.

    Ведомственной наградой — медалью «Мінсіз қызметі үшін» I степени — были награждены заместитель руководителя отдела по делам обороны Аршалынского района Ержан Бердимухамедов, благодарственные письма акима области получили руководитель отдела по делам обороны города Кокшетау Аят Жунусов и 25 военнослужащих Национальной гвардии РК.

    Военнослужащих наградили в честь Дня защитника Отечества в Акмолинской области
    Фото: акимат Акмолинской области

     

     

    Теги:
    Военные Армия Регионы Казахстана День защитника Отечества Регионы Награда Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!