Военнослужащие весеннего призыва Службы госохраны РК приняли присягу

23 мая 2026 года в воинских частях Сил особого назначения Службы государственной охраны РК проведен ритуал приведения к военной присяге военнослужащих срочной воинской службы весеннего призыва 2026 года, передает агентство Kazinform.

Ритуал приведения к военной присяте военнослужащих столичной воинской части состоялся у монумента «Отан қорғаушылар» в Астане.

Аналогичный церемониал проведен в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы.

На торжествах участвовали родные и близкие военнослужащих срочной службы.

Военнослужащие срочной службы СГО РК призыва I-2026 отобраны из всех регионов и городов республиканского значения.

Солдаты-срочники проходят службу в воинской части 0112 в г. Астана и воинской части 0111 в г. Алматы. До принятия присяги они прошли курс подготовки нового пополнения на полевых учебных центрах воинских частей.

Ритуал приведения к военной присяге является одной из важнейших

воинских традиций. Принимая присягу, военнослужащие берут на себя обязательства защищать Родину, безупречно выполнять обязанности воинской службы, добросовестно изучать военное дело, умело применять и беречь вверенное оружие и технику.

После принятия присяги военнослужащие срочной службы приступят к выполнению задач, выполняемых личным составом Сил особого назначения СГО РК, в частности, к охране эталонов государственного флага и государственного герба Республики Казахстан, сопровождению протокольных мероприятий с участием Главы государства, обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов.

— Военнослужащим срочной воинской службы Сил особого назначения Службы государственной охраны РК может стать гражданин страны в возрасте от 18 до 27 лет, рост от 180 до 195 см, образование не ниже среднего, физически здоровый. Приоритет отдается призывникам с высшим образованием, а также имеющим спортивные достижения и разряды, — сообщили в СГО.

Прохождение срочной службы в рядах СГО РК может стать для молодых людей социальным лифтом, возможностью дальнейшего карьерного роста. По завершению срочной службы желающие могут продолжить службу по контракту, а в дальнейшем стать сотрудником и офицером специального государственного органа и выполнять задачи по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов.

— В отношении военнослужащих срочной службы СГО РК действуют все льготы, установленные в Республике Казахстан по социальному обеспечению граждан, отслуживших срок прохождения воинской службы (к примерк, участие в программе «Срочники 2.0»), — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 43 231 казахстанца призовут в армию в 2026 году.