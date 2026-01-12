Военнослужащие в Костанае поздравили ветерана войны с вековым юбилеем

Они вручили фронтовику поздравительный адрес от имени министра обороны, в котором выражена благодарность Дильдабеку Сансызбаевичу за вклад в Победу, мужество и отвагу. Представители военного ведомства пожелали ему крепкого здоровья, семейного благополучия и долголетия.

– Пройдя через испытание войной, вы сохранили жизнестойкость и оптимизм. Ваш жизненный путь – пример для нас. Низкий вам поклон за вклад в Победу, – сказал заместитель начальника департамента по делам обороны полковник Тимур Сатбаев.

В свою очередь ветеран выразил признательность за внимание и сказал, что всем нам нужно беречь главную ценность и основу благополучия страны – мир и единство.

Фото: Министерство обороны РК

Дильдабек Нурушев родился 10 января 1926 года в селе Ломоносовка Мендыкаринского района. По исполнении 18 лет его вместе с другими ребятами отправили в город Чебаркуль Челябинской области на учебу, где он в течение полугода осваивал азы военного дела. Дильдабек Сансызбаевич воевал в составе 2-го Украинского фронта под командованием легендарного маршала Рокоссовского. Был участником боевых действий на реке Одер. Весть о Победе его застала в городе Кенигсберге. После войны продолжил службу в армии. Демобилизовавшись, работал на производстве, создал семью, воспитал пятерых детей. Глядя на внуков, ветеран мечтает о том, чтобы война никогда не повторилась.