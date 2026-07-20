Военнослужащая из Алматы завоевала золото ЧА по контактному джиу-джитсу

Соревнования проходили с 16 по 19 июля 2026 года в Алматы, где спортсменка продемонстрировала высокий уровень подготовки и стала чемпионкой Азии.

В Национальной гвардии отметили, что успех капитана Кымбат Ахметовой стал поводом для гордости не только для личного состава воинской части 6654, но и для всех войск правопорядка.

— Этот результат в очередной раз подтверждает, что военнослужащие Национальной гвардии добиваются высоких достижений не только в служебно-боевой деятельности, но и в спорте, — отметили в ведомстве.

Ранее Казахстан впервые в истории стал победителем чемпионата Азии по бразильскому джиу-джитсу Asian Jiu Jitsu Championship 2026.