Казахстан впервые выиграл чемпионат Азии по бразильскому джиу-джитсу IBJJF

Казахстан впервые в истории стал победителем чемпионата Азии по бразильскому джиу-джитсу Asian Jiu Jitsu Championship 2026 под эгидой International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), передает корреспондент агентства Kazinform.

Престижный турнир проходил с 8 по 12 июля в японском городе Чиба. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из 20 стран Азии.

Исторического результата добилась академия боевых искусств ARMJJ из Астаны. По итогам чемпионата казахстанская команда завоевала пять золотых, две серебряные и две бронзовые медали, а также впервые в истории выиграла общекомандный зачет среди юношей и главный командный трофей турнира.

Академия ARMJJ была основана в 2010 году первым обладателем черного пояса по бразильскому джиу-джитсу в Казахстане Арманжаном Рузахуновым. Сегодня в академии тренируются более 600 спортсменов, многие из которых регулярно представляют страну на международных соревнованиях.

Основатель Академии боевых искусств ARMJJ, первый обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу в Казахстане Арманжан Рузахунов отметил, что победа стала результатом многолетней работы всей команды.

— Эта победа стала результатом многолетней и системной работы всей команды — спортсменов, тренеров и родителей. Для нас особенно ценно, что впервые в истории именно Казахстан стал победителем командного зачета чемпионата Азии IBJJF. Это важный шаг в развитии отечественного бразильского джиу-джитсу и подтверждение того, что казахстанские спортсмены способны успешно конкурировать с сильнейшими представителями Азии, — рассказывает он.

Стоит отметить, значительный вклад в успех сборной внесли воспитанники ARMJJ, показавшие высокие результаты в своих категориях.

Кемаль Рузахунов оформил дубль на чемпионате Азии, став обладателем двух золотых медалей — в своей весовой категории и абсолютном зачете.

Акнур Галым завоевала золото в своей категории, а также стала бронзовым призером абсолютной категории.

Алима Жумадельдинова и Линара Безрукова вышли в финал своих весовых категорий и также стали финалистками абсолютного зачета.

Нурсултан Нургалиев занял третье место в своей категории и пополнил медальную копилку казахстанской команды бронзовой наградой.

Победа на Asian Jiu Jitsu Championship 2026 стала крупнейшим достижением академии ARMJJ и одним из значимых успехов казахстанского бразильского джиу-джитсу на международной арене. Командный титул на чемпионате Азии подтвердил высокий уровень подготовки отечественных спортсменов.

Ранее казахстанские спортсмены успешно выступили на чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу IBJJF Worlds, который прошел в городе Лонг-Бич.