Военнослужащих наградили медалями к 25-летию Конституции РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве обороны состоялось торжественное собрание. В преддверии празднования 25-летия Конституции Республики Казахстан военнослужащим и служащим Вооруженных Сил были вручены юбилейные награды и грамоты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Медали «Қазақстан Конституциясына 25 жыл», «Қазақстан халқы Ассамблеясына 25 жыл», а также грамоты военнослужащим вручил министр обороны генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев.

«Текст Основного закона страны выражает интересы всего казахстанского народа, обеспечивая баланс и стабильность, – сказал в своем выступлении министр. – Для армии Конституция имеет особо важное значение».

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Вооруженные Силы из года в год наращивают потенциал для защиты конституционного строя и укрепления обороноспособности независимого Казахстана. Ежедневно качество и интенсивность боевой подготовки выходят на новый уровень, совершенствуется техническое оснащение войск, обеспечиваются социальные гарантии военнослужащим.

«Армия должна быть сплочена во имя защиты Родины не только по конституционному долгу, но и по личному убеждению, руководствуясь осознанным выбором, везде и всегда следовать своему главному предназначению – быть глубоко преданным своему Отечеству, народу, Президенту, Елбасы!», – подчеркнул министр.

Указами Президента Республики Казахстан – Верховного Главнокомандующего ВС 260 военнослужащих и служащих Вооруженных Сил награждены медалями. 38 человек приказом министра обороны награждены грамотами.

Одновременно торжественные мероприятия, посвященные юбилею Конституции, прошли в воинских частях и соединениях Вооруженных Сил.

Мероприятия проходили с соблюдением карантинных мер в дистанционном режиме.

Как отметил Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на международной конференции, посвященной 25-летию Конституции: «Конституция Казахстана воплотила в себе богатый многовековой опыт и мудрость казахского народа в сочетании с передовыми достижениями мировой правовой мысли».