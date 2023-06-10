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Военнослужащих из двух областей отправили на тушение пожара в области Абай

Редактор:  
Зифа Хабирова
10 Июня 2023, 08:55
Военнослужащих из двух областей отправили на тушение пожара в области Абай Фото: пресс-служба акимата Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин распорядился дополнительно отправить военнослужащих из Карагандинской и Алматинской областей для помощи в борьбе с пожарами в области Абай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сегодня с 4 часов утра на место пожара также направлены военнослужащие воинских частей МЧС 52859 и 28237 из Карагандинской и Алматинской областей.
В настоящее время тушение пожара в области Абай продолжается на 3 участках.
Вместе с тем, дополнительно направлен подвижной пункт управления - специально оснащенный средствами связи, в котором орган управления также будет осуществлять свои функций в зоне чрезвычайной ситуации.

Напомним, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Для тушения пожара привлекли вертолет. Кроме того, спасателей из трех регионов направили для помощи в тушении лесного пожара.

Президент поручил министру по чрезвычайным ситуациям Юрию Ильину оперативно выехать на место происшествия и возглавить работу по борьбе со стихийным бедствием.

По данным МЧС, погибли трое работников лесничества, в отношении еще 11 ведутся поисковые работы. 316 человек были эвакуированы из-за пожара в области. Правительству и акимату области Абай поручили оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Для эвакуированных из-за пожара жителей подготовили 9 пунктов в Семее.

Также Глава государства Касым-Жомарт Токаев отложил на более поздний срок свой официальный визит во Вьетнам, который был запланирован на 11-13 июня.

Кроме того, Президент РК дал поручение Правительству задействовать все ресурсы для противодействия пожарам в области Абай.


МЧС   Пожар   Абайская область   Пожар в области Абай  
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