Военнослужащего КНБ наградили за спасение детей при пожаре в Акмолинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Военнослужащего Комитета Национальной безопасности РК младшего сержанта Адильхана Казыбая наградили за спасение детей при пожаре в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

25 января в Центральном аппарате Комитета национальной безопасности РК, с участием руководства департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области, состоялась церемония награждения военнослужащего Адильхана Казыбая.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении детей на пожаре, приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК Ю. Ильина Адильхан Казыбай награжден медалью «Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін», а также ценным подарком от имени председателя КНБ Е. Сагимбаева», - сообщили в пресс-службе ведомства.

22 января Адильхан Казыбай, рискуя собственной жизнью, спас двоих детей из горящего частного дома в поселке Сарыколь Целиноградского района Акмолинской области.

Фото: пресс-служба КНБ РК