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Военное сотрудничество Казахстана и Пакистана обсудили в Минобороны

12 Августа 2021 16:09
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Военное сотрудничество Казахстана и Пакистана обсудили в Минобороны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстан с официальным визитом прибыл председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил Исламской Республики Пакистан генерал Надим Раза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

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В оборонном ведомстве его принял министр обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев.

В расширенном составе с генералом Надимом Разой также встретился первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Мурат Бектанов.

В ходе встреч обсуждены актуальные вопросы военного сотрудничества Казахстана и Пакистана. В частности, были затронуты вопросы взаимодействия в сфере боевой подготовки, военного образования и подготовки кадров, совместного развертывания миротворческого контингента в миссиях ООН.

В рамках визита планируется посещение генералом Надимом Разой Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.


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#Внешняя политика Казахстана   #Сотрудничество   #Минобороны РК  
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