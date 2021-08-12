Военное сотрудничество Казахстана и Пакистана обсудили в Минобороны
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстан с официальным визитом прибыл председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил Исламской Республики Пакистан генерал Надим Раза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.
В оборонном ведомстве его принял министр обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев.
В расширенном составе с генералом Надимом Разой также встретился первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Мурат Бектанов.
В ходе встреч обсуждены актуальные вопросы военного сотрудничества Казахстана и Пакистана. В частности, были затронуты вопросы взаимодействия в сфере боевой подготовки, военного образования и подготовки кадров, совместного развертывания миротворческого контингента в миссиях ООН.
В рамках визита планируется посещение генералом Надимом Разой Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.
- Казахстанцы могут сообщать о происшествиях в армии через мобильное приложение
- Президент Казахстана совершит государственный визит в Республику Корея
- Вопросы укрепления регионального сотрудничества обсудили на онлайн-семинаре СВМДА
- Казахстанские дипломаты отметили День Абая в Москве
- Беспилотную авиацию развивают в Вооруженных Силах Казахстана
- В Дохе состоится заседание Казахстанско-катарского делового совета
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана