Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Политика

Военно-транспортными самолетами ВКС России идет переброска миротворческих контингентов ОДКБ

Автор:  
Нарымбек Исмагулов
6 Января 2022, 19:24
Военно-транспортными самолетами ВКС России идет переброска миротворческих контингентов ОДКБ

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Состоялся телефонный разговор генерального секретаря ОДКБ и председателя Совета коллективной безопасности Организации, Премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 6 января 2022 года состоялся телефонный разговор генсекретаря ОДКБ Станислава Зася с председателем Совета коллективной безопасности, Премьер-министром Армения Николом Пашиняном.

С. Зась проинформировал о ситуации в Республике Казахстан и о ходе реализации Решения Совета коллективной безопасности о направлении в эту страну Коллективных миротворческих сил ОДКБ для нормализации обстановки в стране.

В настоящее время военно-транспортными самолетами ВКС России идет переброска миротворческих контингентов.

Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ является охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле.


ОДКБ   Армения   Россия   Видео   ЧП-2022  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау