Военно-полевые сборы со школьниками проходят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Первые военно-полевые сборы для детей из военно-патриотических клубов и воспитанников движения «Жас Сарбаз» проходят в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Обкатка танком, прохождение полосы препятствий, стрельба из автомата АК-74, парашютная подготовка – такие задания были подготовлены для юных патриотов. Кроме этого, они побывали на базе обучения кавалерийских отрядов курсантов Академии пограничной службы КНБ.

«Сборы выдались очень динамичными для наших юных армейцев движения «Жас Сарбаз» из школ №95 и 19, школы-гимназии им. Маншук Маметовой, а также воспитанников областного детского дома № 1», – рассказал руководитель военно-патриотического клуба «Киров» Бахытжан Перимбет.





Самые юные на сборах – учащиеся 5-го класса. Несмотря на свой возраст, они уверенно выполняют все задания под присмотром инструкторско-преподавательского состава. Военно-полевые сборы организованы при поддержке Департамента по делам обороны Алматы и Военно-технической школы МО РК.





«Наш военно-патриотический клуб функционирует уже более 5 лет. При непосредственном участии Департамента по делам обороны Алматы проводятся интересные, необычные мероприятия для детей не только военно-патриотических клубов, но и из детских домов. В нашем клубе занимаются горно-альпинистской подготовкой дети из детских домов», – рассказал Бахытжан Перимбет.





По словам директора общеобразовательной школы № 95 г. Алматы Айнур Сабировой, открытие класса «Жас Сарбаз» и участие детей в подобных мероприятиях напрямую влияет и на настроение школы.

«Кадеты, юные армейцы стали примером в глазах как старшего звена учащихся, так и младшего», – отметил она.



