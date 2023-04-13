Военно-патриотический клуб имени Аскара Забикулина открылся в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В селе Чунджа Уйгурского района состоялось торжественное открытие военно-патриотического клуба «Юные пожарные» имени Аскара Забикулина, спасшего ценою своей жизни нескольких человек в ходе пожара в многоэтажном доме в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Целью открытия военно-патриотического клуба является гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, воспитать у обучающихся уважение и любовь к родному народу, прививать гордость и патриотические чувства», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

На церемонии открытия клуба состоялась видеотрансляция поздравления министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина, в котором он выразил огромную благодарность сотрудникам управления образования Алматинской области, педагогическому составу школы-гимназии имени Абая, родительскому коллективу и учащимся за проводимую работу в вопросах воспитания подрастающего поколения и пожелал новых успехов и достижений.

Также с поздравительной речью выступили председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК генерал-майор гражданской защиты Нурболат Дербисов, руководитель управления образования Алматинской области Салтанат Беспаева, супруга погибшего героя Анель Забикулина, почетные граждане Уйгурского района.

Фото: ДЧС Алматинской области

В ходе мероприятия прошла церемония принятия присяги юных пожарных и открытие «Уголка Славы», посвященного Аскару Забикулину. В торжественной обстановке почетные гости перерезали ленточки и возложили венки.

«Сотрудниками ДЧС Алматинской области был организован показ имеющейся на вооружении пожарной техники и пожарно-спасательного оборудования. Дети с большим удовольствием изучали пожарную технику и боевую одежду пожарных, задавали вопросы и были горды своей причастностью к профессии пожарного», - добавили в департаменте по ЧС региона.

16 ноября прошлого года в 15-этажном доме в Астане произошел сильный пожар. В том пожаре Аскар Забикулин спас жизни нескольких человек, но при этом сам получил сильные ожоги. 20 ноября он умер в столичной больнице. За его жизнь врачи боролись несколько суток.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении пожарных. Аскар Забикулин был награжден орденом «Айбын» I степени. 20 декабря он также был удостоен премии «Алтын Адам».

28 декабря маслихат Астаны утвердил название улицы в честь погибшего пожарного Аскара Забикулина.