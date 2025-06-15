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    14:30, 15 Июнь 2025 | GMT +5

    Военный парад прошел в Вашингтоне

    В столице США 14 июня прошел военный парад в честь 250-летия армии, который совпал с 79-м днем рождения президента США Дональда Трампа, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.

    военный парад в Вашингтоне
    Фото: youtube.com

    В параде приняли участие более 6600 солдат, около 50 военных самолетов и 150 транспортных средств.

    Парад начался в 6 вечера – на полчаса раньше, чем изначально планировалось. Маршрут проходил вдоль Национальной аллеи, по авеню Конституции от 23-й улицы до 15-й улицы на северо-западе, начинаясь около Мемориала Линкольна и заканчиваясь около Белого дома.

    парад в Вашингтоне
    Фото: nbcwashington.com
    парад в Вашингтоне
    Фото: nbcwashington.com

    В параде также участвовали солдаты, одетые в форму времен Гражданской войны, Первой и Второй мировых войн, и соответственно военная техника того времени, демонстрируя историю США.

    парад в Вашингтоне
    Фото: youtube.com

    В своей речи после парада президент Дональд Трамп поблагодарил присутствовавших военнослужащих, заявив: «Армия сохраняет нас свободными, делает нас сильными».

    Трамп также сделал предупреждение глобальным противникам. «Враги Америки снова и снова усвоили, что если вы угрожаете американскому народу, наши солдаты придут за вами», – сказал он.

    вертолеты
    Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

    Вице-президент Дж. Вэнс выступил с краткой речью после парада, особо отметив день рождения армии и пожелав президенту счастливого дня рождения.

    По данным Секретной службы США, на контрольно-пропускном пункте парада был арестован мужчина с пистолетом.

    парад в Вашингтоне, протесты
    Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

    Задержанный имел разрешение на скрытое ношение оружия, которое было выдано ему в Техасе, но по закону не действовало в Вашингтоне, округ Колумбия не признает разрешения на скрытое ношение оружия, выданные за пределами округа.

    парад в Вашингтоне, протесты
    Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

    Также были отмечены небольшие мирные акции протеста и митинги против проводимой политики администрации Трампа.

    салют, военный парад в Вашингтоне
    Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

    Празднование 250-летия Армии США завершилось красочным фейерверком над Национальной аллеей.

    парад в Вашингтоне
    Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

    Ранее сообщалось, что 14 июня планировалась самая масштабная однодневная акция протеста против президента Дональда Трампа.

     

    Теги:
    Мировые новости США Дональд Трамп
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
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