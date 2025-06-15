Военный парад прошел в Вашингтоне
В столице США 14 июня прошел военный парад в честь 250-летия армии, который совпал с 79-м днем рождения президента США Дональда Трампа, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.
В параде приняли участие более 6600 солдат, около 50 военных самолетов и 150 транспортных средств.
Парад начался в 6 вечера – на полчаса раньше, чем изначально планировалось. Маршрут проходил вдоль Национальной аллеи, по авеню Конституции от 23-й улицы до 15-й улицы на северо-западе, начинаясь около Мемориала Линкольна и заканчиваясь около Белого дома.
В параде также участвовали солдаты, одетые в форму времен Гражданской войны, Первой и Второй мировых войн, и соответственно военная техника того времени, демонстрируя историю США.
В своей речи после парада президент Дональд Трамп поблагодарил присутствовавших военнослужащих, заявив: «Армия сохраняет нас свободными, делает нас сильными».
Трамп также сделал предупреждение глобальным противникам. «Враги Америки снова и снова усвоили, что если вы угрожаете американскому народу, наши солдаты придут за вами», – сказал он.
Вице-президент Дж. Вэнс выступил с краткой речью после парада, особо отметив день рождения армии и пожелав президенту счастливого дня рождения.
По данным Секретной службы США, на контрольно-пропускном пункте парада был арестован мужчина с пистолетом.
Задержанный имел разрешение на скрытое ношение оружия, которое было выдано ему в Техасе, но по закону не действовало в Вашингтоне, округ Колумбия не признает разрешения на скрытое ношение оружия, выданные за пределами округа.
Также были отмечены небольшие мирные акции протеста и митинги против проводимой политики администрации Трампа.
Празднование 250-летия Армии США завершилось красочным фейерверком над Национальной аллеей.
Ранее сообщалось, что 14 июня планировалась самая масштабная однодневная акция протеста против президента Дональда Трампа.