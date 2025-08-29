РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:13, 28 Август 2025 | GMT +5

    Военный оркестр выступил в Москве

    Центральный военный оркестр Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК в преддверии 30-летия Конституции Казахстана выступил в Москве, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    оркестр
    Фото: Бекбау Тайманов/Kazinform

    Оркестр выступил на Чистопрудном бульваре российской столицы перед памятником Абаю. В его исполнении прозвучали следующие произведения: попурри на песни из репертуара группы Дос-Мукасан, «Кудаша дикси», попурри на темы казахских песен, «Казахский сувенир», «Көзімнің қарасы», «Егемен Қазақстан» и т.д.

    оркестр
    Фото: Бекбау Тайманов/Kazinform

    Коллектив оркестра 45 человек, из них - 40 военных музыкантов, 1 военный дирижер и 4 знаменная группа роты почетного караула с государственным флагом Казахстана.

    Напомним, что Центральному военному оркестру Вооруженных сил Казахстана в этом году исполняется 30 лет. В Москве оркестр участвует в XVII Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», где также принимают участие 25 коллективов из России, стран Азии, Африки и Европы.

    Теги:
    Культура Армия Музыка Россия
    Бекбау Тайманов
    Бекбау Тайманов
    Автор
    Сейчас читают