Военный оркестр выступил в Москве

Оркестр выступил на Чистопрудном бульваре российской столицы перед памятником Абаю. В его исполнении прозвучали следующие произведения: попурри на песни из репертуара группы Дос-Мукасан, «Кудаша дикси», попурри на темы казахских песен, «Казахский сувенир», «Көзімнің қарасы», «Егемен Қазақстан» и т.д.

Фото: Бекбау Тайманов/Kazinform

Коллектив оркестра 45 человек, из них - 40 военных музыкантов, 1 военный дирижер и 4 знаменная группа роты почетного караула с государственным флагом Казахстана.

Напомним, что Центральному военному оркестру Вооруженных сил Казахстана в этом году исполняется 30 лет. В Москве оркестр участвует в XVII Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», где также принимают участие 25 коллективов из России, стран Азии, Африки и Европы.