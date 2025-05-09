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    19:15, 08 Май 2025 | GMT +5

    Военная техника покидает Астану: Минобороны предупредило о фейках

    С 8 мая в Астане началось плановое возвращение личного состава и военной техники, принимавших участие в военном параде, посвященном 80-летию Великой Победы, к местам постоянной дислокации, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минобороны РК.

    Военная техника покидает Астану: Минобороны предупредило о фейках
    Фото: Минобороны РК

    Как сообщили в ведомстве, переброска осуществляется как железнодорожным транспортом, так и своим ходом. Завершение мероприятий планируется 14 мая.

    — В связи с передвижением военной техники Министерство обороны призывает граждан воздерживаться от распространения недостоверной информации и ориентироваться исключительно на официальные источники, — говорится в сообщении МО.

    Напомним, 7 мая на площади Независимости у монумента «Қазақ елі» в Астане состоялся военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Крупнейшее за последние 7 лет военное мероприятие собрало свыше 5 тысяч зрителей.

    Теги:
    Военные Фейки Минобороны РК Астана
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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