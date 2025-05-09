Военная техника покидает Астану: Минобороны предупредило о фейках

Как сообщили в ведомстве, переброска осуществляется как железнодорожным транспортом, так и своим ходом. Завершение мероприятий планируется 14 мая.

— В связи с передвижением военной техники Министерство обороны призывает граждан воздерживаться от распространения недостоверной информации и ориентироваться исключительно на официальные источники, — говорится в сообщении МО.

Напомним, 7 мая на площади Независимости у монумента «Қазақ елі» в Астане состоялся военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Крупнейшее за последние 7 лет военное мероприятие собрало свыше 5 тысяч зрителей.