Военкома оштрафовали за незаконный призыв в Костанайской области

В специализированном суде по административным правонарушениям города Костаная рассмотрели дело в отношении начальника отдела по делам обороны города Лисаковск. Согласно постановлению суда, 26 апреля 2025 года военком нарушил порядок призыва и незаконно направил молодого человека на срочную воинскую службу без прохождения обязательной городской медицинской комиссии. После задержания, военнообязанный был доставлен в областной сборный пункт, где на следующий день прошел медицинское освидетельствование и был признан годным к военной службе. Однако медкомиссия на уровне города Лисаковска, обязательная в соответствии с правилами, проведена не была.

Суд квалифицировал действия начальника по статье 651 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях – «Незаконный призыв граждан на срочную воинскую службу». Судья, учитывая обстоятельства дела, отсутствие смягчающих и отягчающих факторов, назначил ему административный штраф в размере 66 844 тенге.

Ранее в соцсетях появилось видео, где призывника в грубой форме пытались направить в военкомат в Костанайской области.