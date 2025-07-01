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    13:46, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Военкома оштрафовали за незаконный призыв в Костанайской области

    Начальника отдела по делам обороны города Лисаковск оштрафовали почти на 70 тысяч тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    В специализированном суде по административным правонарушениям города Костаная рассмотрели дело в отношении начальника отдела по делам обороны города Лисаковск. Согласно постановлению суда, 26 апреля 2025 года военком нарушил порядок призыва и незаконно направил молодого человека на срочную воинскую службу без прохождения обязательной городской медицинской комиссии. После задержания, военнообязанный был доставлен в областной сборный пункт, где на следующий день прошел медицинское освидетельствование и был признан годным к военной службе. Однако медкомиссия на уровне города Лисаковска, обязательная в соответствии с правилами, проведена не была.

    Суд квалифицировал действия начальника по статье 651 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях – «Незаконный призыв граждан на срочную воинскую службу». Судья, учитывая обстоятельства дела, отсутствие смягчающих и отягчающих факторов, назначил ему административный штраф в размере 66 844 тенге.

    Ранее в соцсетях появилось видео, где призывника в грубой форме пытались направить в военкомат в Костанайской области.

    Теги:
    Штрафы Костанайская область Военкомат
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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