Воду отключат в четырех районах Алматы

В четырех районах Алматы отключат воду из-за выполнения плановых работ на сетях водоснабжения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в ГКП «Алматы Су», в городе будут проведены профилактические мероприятия по подключению новых сетей водоснабжения и замене оборудования.

В связи с этим 16 мая с 08:00 до 20:00 часов временно будет приостановлена подача воды в Ауэзовском районе в контуре улиц Саина — проспекта Райымбека — улицы Отеген батыра — улицы Толе би.

16 мая с 08:00 до 18:00 часов будет ограничена подача холодной воды в Турксибском районе в квадрате улицы Майлина — улицы Мирная — улицы Бухтарминская — улицы Аккербез.

17 мая с 08:00 до 20:00 часов холодное водоснабжение временно будет отсутствовать в Бостандыкском районе в контуре улицы Жарокова — проспекта Абая — реки Үлкен Алматы — улицы Сатпаева и в Алмалинском районе в контуре проспекта Гагарина — проспекта Абая — улицы Кабанбай батыра — улицы Кулымбетова — улицы Брусиловского.

— На объекты образования будет осуществлен подвоз воды автоцистернами. Своевременное выполнение данных работ позволит обеспечить потребителей указанных участков качественным и стабильным водоснабжением. Просим с пониманием отнестись к вынужденным временным неудобствам, — отметили в ГКП «Алматы Су».

Номер диспетчерской службы ГКП «Алматы Су»: 274-66-66.