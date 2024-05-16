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    19:30, 15 Май 2024 | GMT +6

    Воду отключат в четырех районах Алматы

    вода
    Фото: Наталья Зинченко / Kazinform

    В четырех районах Алматы отключат воду из-за выполнения плановых работ на сетях водоснабжения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в ГКП «Алматы Су», в городе будут проведены профилактические мероприятия по подключению новых сетей водоснабжения и замене оборудования.

    В связи с этим 16 мая с 08:00 до 20:00 часов временно будет приостановлена подача воды в Ауэзовском районе в контуре улиц Саина — проспекта Райымбека — улицы Отеген батыра — улицы Толе би.

    16 мая с 08:00 до 18:00 часов будет ограничена подача холодной воды в Турксибском районе в квадрате улицы Майлина — улицы Мирная — улицы Бухтарминская — улицы Аккербез.

    17 мая с 08:00 до 20:00 часов холодное водоснабжение временно будет отсутствовать в Бостандыкском районе в контуре улицы Жарокова — проспекта Абая — реки Үлкен Алматы — улицы Сатпаева и в Алмалинском районе в контуре проспекта Гагарина — проспекта Абая — улицы Кабанбай батыра — улицы Кулымбетова — улицы Брусиловского.

    — На объекты образования будет осуществлен подвоз воды автоцистернами. Своевременное выполнение данных работ позволит обеспечить потребителей указанных участков качественным и стабильным водоснабжением. Просим с пониманием отнестись к вынужденным временным неудобствам, — отметили в ГКП «Алматы Су».

    Номер диспетчерской службы ГКП «Алматы Су»: 274-66-66.

    Теги:
    Работа Регионы Вода Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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