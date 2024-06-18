Воду и почву пляжей проверили санврачи СКО

В Петропавловске санитарные врачи взяли пробы воды и почвы пляжей города. Проверили на несколько показателей, в том числе на наличие в них паразитов и вирусов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, специалисты Петропавловского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля всего отобрали 24 пробы воды и 10 проб почвы пляжей озера Пестрого и на реке Есиль. Исследования проводились на бактериологические, санитарно-химические, паразитологические, радиологические, вирусологические показатели, особо опасные инфекции.

- По результатам проведённых исследований все отобранные пробы соответствуют требованиям нормативной документации. Мониторинг за состоянием воды и почвы на водоёмах города Петропавловска будет продолжаться в течение летнего периода, - сообщил заместитель руководителя управления Данияр Оспанов.

На безопасность проверяют североказахстанские пляжи и спасатели. После паводка акватории могут быть особенно опасны.