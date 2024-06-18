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    10:03, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    Воду и почву пляжей проверили санврачи СКО

    пляж, озеро Пестрое в Петропавловске
    Фото: кадр из видео PetroTV

    В Петропавловске санитарные врачи взяли пробы воды и почвы пляжей города. Проверили на несколько показателей, в том числе на наличие в них паразитов и вирусов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, специалисты Петропавловского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля всего отобрали 24 пробы воды и 10 проб почвы пляжей озера Пестрого и на реке Есиль. Исследования проводились на бактериологические, санитарно-химические, паразитологические, радиологические, вирусологические показатели, особо опасные инфекции.

    - По результатам проведённых исследований все отобранные пробы соответствуют требованиям нормативной документации. Мониторинг за состоянием воды и почвы на водоёмах города Петропавловска будет продолжаться в течение летнего периода, - сообщил заместитель руководителя управления Данияр Оспанов.

    На безопасность проверяют североказахстанские пляжи и спасатели. После паводка акватории могут быть особенно опасны. 

    Теги:
    Северо-Казахстанская область летний отдых Регионы Казахстана Здоровье Санэпидконтроль Детский отдых
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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