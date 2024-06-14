Пляжи после паводка обследуют спасатели СКО

В Северо-Казахстанской области сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям обследуют акватории после прохождения паводка и обучают добровольных спасателей, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы ведомства, дно водоемов, где определили места для купания, обследуют ежегодно. В этом году работы сдвинулись на июнь из-за половодья. Большой объем воды не позволил большинству мест купания открыться в планируемый период.

Фото: ДЧС СКО

— Уже обследовано 35 пляжей из 60. Обучены более 65 добровольных спасателей из числа администраций баз отдыха, местных исполнительных органов, волонтеров, учителей начальной военной подготовки, труда и физической культуры. На местах не везде имеются квалифицированные спасатели и в условиях предупреждения ЧС на воде добровольные спасатели являются первыми помощниками, — добавили в пресс-службе.

Фото: ДЧС СКО

Фото: ДЧС СКО

В регионе установилась жаркая погода, некоторые североказахстанцы выехали на водоемы. В этом году по области санкционированы 60 мест.Спасатели просят не рисковать своей жизнью и посещать только разрешенные места для купания. В прошлом году в водоемах погибли пять человек, среди них один ребенок.

Фото: ДЧС СКО