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    06:19, 14 Июнь 2024 | GMT +6

    Пляжи после паводка обследуют спасатели СКО

    спасатели, водолазы
    Фото: ДЧС СКО

    В Северо-Казахстанской области сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям обследуют акватории после прохождения паводка и обучают добровольных спасателей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы ведомства, дно водоемов, где определили места для купания, обследуют ежегодно. В этом году работы сдвинулись на июнь из-за половодья. Большой объем воды не позволил большинству мест купания открыться в планируемый период.

    пляжи, водолазы, спасатели, ДЧС
    Фото: ДЧС СКО

    — Уже обследовано 35 пляжей из 60. Обучены более 65 добровольных спасателей из числа администраций баз отдыха, местных исполнительных органов, волонтеров, учителей начальной военной подготовки, труда и физической культуры. На местах не везде имеются квалифицированные спасатели и в условиях предупреждения ЧС на воде добровольные спасатели являются первыми помощниками, — добавили в пресс-службе.

    пляж, лодка, спасатели, ДЧС
    Фото: ДЧС СКО
    пляж, спасатели, ДЧС
    Фото: ДЧС СКО

    В регионе установилась жаркая погода, некоторые североказахстанцы выехали на водоемы. В этом году по области санкционированы 60 мест.Спасатели просят не рисковать своей жизнью и посещать только разрешенные места для купания. В прошлом году в водоемах погибли пять человек, среди них один ребенок.

    пляж, спасатели, ДЧС
    Фото: ДЧС СКО
    пляж, спасатели, ДЧС, лодка, водолаз
    Фото: ДЧС СКО

     

    Теги:
    ДЧС МЧС Северо-Казахстанская область летний отдых Регионы Казахстана Регионы Безопасность Паводки в Казахстане Паводки
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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