60 мест для купания определили в СКО

В Северо-Казахстанской области готовятся к купальному сезону. Для массового отдыха на водоемах определили 60 мест, передает корреспондент агентства Kazinform.

На брифинге заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мурат Кангужинов сообщил, что санкционированные для купания места расположены на реке Есиль и 13 озерах. При этом 54 из них находятся в аренде у предпринимателей.

— По области имеются около 60 рек, более двух тысяч озер и 100 котлованов. Несмотря на значительное количество водоемов, принимаются все необходимые меры по безопасному проведению купального сезона. Приведены в полную готовность силы и средства оперативно-спасательного отряда, территориальных подразделений департамента, местных исполнительных органов. Имеются и готовы плавательные средства, водолазное снаряжение и оборудование. Усиленно проводятся агитационные и рейдовые мероприятия. С начала купального сезона запланировано еженедельное проведение с детьми акции «Безопасное лето» на базе оперативно-спасательного отряда. За последние 10 лет на водоемах, являющихся официальными местами отдыха на воде, не зафиксирована гибель людей, — сказал М. Кангужинов.

В регионе наиболее опасными акваториями являются река Есиль, озера Пестрое,

Соленое, Лебяжье, Большой Тарангул, Шалкар и Имантау. За 10 лет утонули 216 человек, в том числе 34 ребенка. Наибольшее число погибших на воде зарегистрировали в 2014-м году — 38 человек, из них трое детей. В прошлом году в водоемах погибли пятеро, среди них один ребенок. В этом году несчастных случаев на воде не происходило.