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    18:54, 14 Апрель 2022 | GMT +6

    Водозаборную станцию намерены построить в Алматы до 2023 года

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Водозаборную станцию намерены построить до 2023 года в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    На встрече с населением Бостандыкского района новый аким Алматы Ерболат Досаев подчеркнул, что вопрос обеспечения качественной питьевой водой южнее проспекта аль-Фараби остаётся острым.

    «Сегодня водоснабжение на данной территории осуществляют 5 частных компаний (ТОО «Орхан», «Ерменсайводгаз», «Сервис Тау Су», «Ақсу», «Тау Су Қызмет»). 3 из которых получают техническую воду с Каскада ГЭС. Поставляемая частниками вода низкого качества, самая высокая стоимость за 1 куб. м составляет 173 тенге за куб.м, что превышает общегородской тариф в 3,5 раза (48 тенге за куб.м)», - сказал Ерболат Досаев.

    Для решения этого вопроса до конца 2022 года будет завершена разработка и проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации на строительство водозабора «Ерменсай» производительностью 9 тысяч кубов в сутки.

    Акимат намерен обратиться в Правительство РК для выделения финансирования на строительство водозабора уже в 2023 году.

    «Реализация этого проекта позволит обеспечить полный охват качественной водой 20 тыс. жителей выше пр. аль-Фараби», - отметил аким города.


    Фото иллюстративное
    Теги:
    Вода Строительство Алматы
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