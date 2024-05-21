Водоснабжение в мкр Ерменсай Алматы восстановят: частные сети вернут городу

Жители микрорайона Ерменсай аплодисментами встретили новость о том, что сети недобросовестного поставщика ТОО «ГПВ Водснаб», который виновен в перебоях в водоснабжении, по поручению акима Алматы будут возвращены городу, передает агентство Kazinform.

- Есть поручение акима города Алматы, в законном порядке будут изыматься в пользу города. Абильфас Муслимович, вы должны признать, что хозяйство запущено. Потребители страдают, которые при этом платят деньги. В итоге, жители сидят без воды, - сказал аким Бостандыкского района Санджар Алин, обращаясь к собственнику частных сетей ТОО «ГПВ Водснаб» (ранее ТОО «Орхан») Абильфасу Хамедову.

При этом в ходе встречи жителей, госорганов и собственника частных сетей, стало известно, что ТОО «ГПВ Водснаб» (ранее ТОО «Орхан») установило тариф незаконно.

- По городу Алматы вы не включаетесь в регистр, мы неоднократно вас проверяли. По сегодняшний день вы работаете по необоснованному, неутвержденному уполномоченным органом тарифу, - сказала руководитель ДКРЕМ по городу Алматы Асель Буденеева, опровергнув также заявление собственника компании о том, что заявка об утверждении тарифа якобы находится на рассмотрении в Астане.

Фото: ДКРЕМ по г.Алматы

Глава ДКРЕМ по городу Алматы отметила, что собственник не предоставляет необходимый пакет документов для утверждения тарифа.

Ранее Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий были выявлены нарушения в деятельности этого предприятия. Наложены штрафы в размере 120 млн тенге.

ТОО «ГПВ Водснаб» является поставщиком воды для большей части жителей микрорайонов «Аскартау», «Ерменсай», «Актобе», СТ «Ремизовка», СТ «Дружба», СТ «Курортное» и крупных жилых комплексов «Ремизовка», «Сакура», «Династия».

Аким Бостандыкского района Санжар Алин потребовал от собственника качественного исполнения взятых на себя обязательств и озвучил наболевшие проблемы жителей.

- Потребители не получают за фактически оплаченные услуги: воду, канализацию. Аварии устраняются долго. Вы ведете раскопочные работы без согласования, - сказал аким района.

Напомним, южная часть района когда-то была территорией Алматинской области. С присоединением к городу перешли и исторические проблемы, в том числе по водоснабжению.

Как отмечалось на встрече, ТОО «ГПВ Водснаб» подключено к городским сетям ГКП на ПХВ «Алматы Су» на проспекте Аль-Фараби и использует собственные насосы для подачи воды. Насосы часто выходят из строя, так как компания не выделяет средства на реконструкцию оборудования и сетей.

При строительстве инженерных сетей ТОО «ГПВ Водснаб» нарушил строительные нормы: занижена глубина заложения (менее 1 метра), что приводит к перемерзанию водопровода в зимнее время. Кроме того, отсутствует гидроизоляция труб, водопровод и канализация пролегает в одной траншее, местами пересекаясь с электрическими линиями, отсутствуют схемы трассировки сетей, запорные арматуры находятся в неисправном состоянии.

При этом, от потребителей компания получает за использование воды значительные средства – тариф на водоснабжение на 75% выше общегородского, услуги канализации - в два раза дороже.

Как сообщалось ранее, жители микрорайона Ерменсай Алматы просят наказать ТОО «ГПВ Водснаб» за перебои с водой.