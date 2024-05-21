Жители микрорайона Ерменсай Алматы просят наказать собственника частных сетей за перебои с водой

В Алматы проходит встреча акима Бостандыкского района Санжара Алина с жителями микрорайонов, испытывающих перебои с поставкой воды из-за недобросовестного собственника частных сетей ТОО «ГПВ Водснаб» (ранее ТОО «Орхан»). На встрече присутствовали представители правоохранительных органов, прокуратуры, акимата, а также собственник указанного ТОО, передает агентство Kazinform.

В ходе встречи жители микрорайона высказали свои претензии представителю частных сетей ТОО «ГПВ Водснаб» (ранее ТОО «Орхан») Абильфазы Хамедову.

- Мы устали от их обещаний. Во всей ситуации виновата эта недобросовестная компания. Мы оплачивали им за коммунальные услуги. Они всех подвели, и сейчас мы вынуждены постоянно искать решение, - сказал житель района Ерменсай.

ТОО «ГПВ Водснаб» является поставщиком воды для большей части жителей микрорайонов «Аскартау», «Ерменсай», «Актобе», СТ «Ремизовка», СТ «Дружба», СТ «Курортное» и крупных жилых комплексов «Ремизовка», «Сакура», «Династия».

Как отмечалось на встрече, ТОО «ГПВ Водснаб» подключено к городским сетям ГКП на ПХВ «Алматы Су» на проспекте Аль-Фараби и использует собственные насосы для подачи воды. Насосы часто выходят из строя, так как компания не выделяет средства на реконструкцию оборудования и сетей. При строительстве инженерных сетей ТОО «ГПВ Водснаб» нарушило строительные нормы: занижена глубина заложения (менее 1 метра), что приводит к перемерзанию водопровода в зимнее время. Кроме того, отсутствует гидроизоляция труб, водопровод и канализация пролегает в одной траншее, местами пересекаясь с электрическими линиями, отсутствуют схемы трассировки сетей, запорные арматуры находятся в неисправном состоянии.

При этом, от потребителей компания получает за использование воды значительные средства – тариф на водоснабжение на 75% выше общегородского, услуги канализации - в два раза дороже.

17 мая в очередной раз произошел порыв подающей трубы водоснабжения, находящейся в частном владении поставщика. Аварийная ситуация была устранена 18 мая, но в тот же день произошел сбой в работе насосной станции. 19 мая насос восстановили, но в связи с его маломощностью наладить нормальное водоснабжение не удалось.

После активного вмешательства акимата города для обеспечения жителей нормальным водоснабжением ТОО «ГПВ Водснаб» приобрело и установило другой насос. При возобновлении подачи воды давление в системе снизилось в связи с одновременным водозабором со стороны потребителей. В результате принятых мер подача воды возобновлена.