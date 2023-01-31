Водопроводные сети в некоторых районах Алматы изношены на 80%

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В четырех районах Алматы водопроводные сети являются наиболее изношенными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Износ водопроводных и канализационных сетей в городе составляет в пределах 55-58%. В старых районах изношенность сетей гораздо больше - порядка 80%, там лежат старые сети, построенные с 1965 по 1985 годы. Но сейчас у нас аварийность невысокая, время для ремонтов есть. В этом году инвестиционная программа «Алматы су» примерно в тех же параметрах, что были в прошлом году - 2,6 млрд тенге предусмотрено на водопроводные сети и около 1 млрд тенге на канализационные сети», - сказал на брифинге РСК генеральный директор ГКП «Алматы су» Ильяс Казиев.

Он отметил, что в этом году ремонтные работы будут проводиться в основном в Медеуском, Турксибском, Жетысуском и Алмалинском районах, где имеются наиболее изношенные сети.

Ильяс Казиев также добавил, что требуется поэтапная замена всех ниток Талгарского водоводов, магистральных водоводов внутри города - Рыскуловский, Мынбаевский и другие. Кроме того, сильно изношены крупные канализационные коллекторы Загородный и Бурундайский. По некоторым из них на сегодня разрабатывается проектно-сметная документация.

Спикер ответил, что серьезных аварий на коммунальных сетях, учитывая профилактические работы, не должно быть. По его словам, все сети в городе обслуживаются.

По данным «Алматы су», износ водопроводных сетей по городу в настоящее время составляет 54,2%, соответственно 1943 км водопроводных сетей требуют замены. Износ канализационных составляет 56,6%, то есть более 1000 км нуждаются в реконструкции.

Официальный представитель государственного коммунального предприятия «Алматы су» Серик Шагиров добавил, что по проекту нового генерального плана до 2030 года предусмотрены строительство и реконструкция 900 км сетей, а до 2040 года - 1500 км.

«Для снижения темпов износа требуется ежегодно реконструировать минимум 104 км сетей водоснабжения и 73 км сетей водоотведения. Но наша существующая инвестиционная программа позволяет проводить реконструкцию только 20-25 км трубопроводов в год», - сказал он.

Ранее сообщалось, что на строительство водопроводных сетей в Алматы необходимо более 400 млрд тенге.