Водопроводные сети построят в восьми селах Карагандинской области

В селе Аксу-Аюлы Шетского района Карагандинской области в мае началось строительство центральной канализационной сети. Ее в селе никогда не было. Долгие годы жители просили решить эту проблему, передает корреспондент агентства Kazinform.

Протяженность канализационных сетей составит более 34 км. На окраине села будут две насосные станции и очистное сооружение на 1100 кубов.

Фото: акимат Шетского района Карагандинской области

— Это очень важный проект для жителей Аксу-Аюлы, рассчитанный на три года. Работы начаты с подведения электросетей. В этом году мы также проведём трубы диаметром от 110 до 400 мм. Чтобы минимизировать повреждения асфальта, будем использовать метод бестраншейной прокладки труб. Для этого привлечём опытных геодезистов, — рассказал руководитель Отдела строительства Шетского района Нурсултан Серик.

Трубы местного производства уже завезены. У подрядчика есть вся необходимая техника и ресурсы. За работами следят представители тех- и авторского надзора, а также местные активисты.

— Еще один важный проект в районе — строительство водопроводных сетей в восьми селах. Работы начались в прошлом году. Монтаж труб уже закончен, сейчас подводят электросети, а также выравнивают поверхности, затем начнётся опрессовка и промывка, — продолжает Нурсултан Серик. — В этом году мы начнем строительство водопроводных сетей в селах Енбекшил, Алихан и на 58-м разъезде. Во всех этих населенных пунктах никогда не было центрального водоснабжения, жители пользовались водой из колодцев, скважин, возили воду. Теперь эта проблема решится.

Фото: акимат Шетского района Карагандинской области

Внимание в районе уделяется и обеспечению жильем очередников. В Аксу-Аюлы скоро завершится строительство трехэтажного дома на 24 квартиры. Подрядчик сейчас благоустраивает дворовую территорию, устанавливает детскую площадку.

В этом году для очередников в Шетском районе приобретут 140 домов и квартир на первичном рынке. Из них 74 — в районном центре.

Фото: акимат Шетского района Карагандинской области

В Аксу-Аюлы также идет средний ремонт улицы М. Жапакова и объездной дороги на улице Дерипсалы.

Фото: акимат Шетского района Карагандинской области

Общая протяженность двух участков — 1,2 км. Уже сделана профилировка дорожного полотна, установлены водопропускные трубы, идет асфальтирование.

Фото: акимат Шетского района Карагандинской области

Предусмотрено и обустройство стояночных мест для автомобилей.