Водопровод запустили в двух селах Ордабасинского района Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В селах Кемер и Нура Ордабасинского района Туркестанской области завершили строительство и ввели эксплуатацию водопроводные сети. Аким района Нурбол Турашбеков принял участие в запуске сетей, разделив радость жителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В настоящее время, из 57 населенных пунктов Ордабасинского района 93% обеспечены централизованной питьевой водой. В прошлом году на средства, выделенные из районного бюджета, были отремонтированы системы питьевой воды в 31 населенном пункте. Кроме того, запущены водопроводные сети в селах Боралдай, Жусансай и Арыстанды.

Вместе с тем, в целях обеспечения питьевой водой населенных пунктов Караспан, Бейсен, Макташы, Сарыарык и строительства 2-го и 3-го этапов объектов питьевого водоснабжения в селах Аккойлы, Шубарсу, в этом году была разработана и представлена в республиканский бюджет проектно-сметная документация. Также изучаются запасы воды в 3 селах (Ынтымак, Мадениет и Жулдыз) сельского округа Караспан.

Наряду с этим, в течение года завершат 1-ый этап строительства водопроводных сетей в селах Шубарсу, Аксары, Кызылсенгир и Сарытогай. В то же времятуркеса чистой питьевой водой будут обеспечены жители микрорайона Орда села Бадам.