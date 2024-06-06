Водолазы проверили пляжи к купальному сезону в ВКО
В преддверии купального сезона специалисты ДЧС при участии журналистов региона обследовали пляжи, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу департамента.
По итогам обследований в области будут действовать 6 коммунальных пляжей. Их все еще готовят к сезону: очищают территории, обследуют дно водоемов, обучают спасателей, укомплектовывают посты для медперсонала и приобретают спасательные средства. На данный момент определено 22 участка для купания и 74 места запрещены.
Начальник Управления гражданской обороны ДЧС Даурен Агажаев отметил, что владельцы мест отдыха должны строго руководствоваться правилами «Об организации безопасности на водоемах».
В летний период на Бухтарминском водохранилище будут действовать мобильные посты спасателей.
— Специалисты призывают отдыхающих выбирать только оборудованные пляжи, не игнорировать запрещающие знаки, на таких водоемах сильное течение, ямы, дно не обследовано водолазами. За нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах, ответственные лица и граждане будут привлекаться к административной ответственности. Все это необходимо, чтобы летний период прошел без происшествий и отдых не стал причиной трагедии, — говорится в сообщении ДЧС