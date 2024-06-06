Водолазы проверили пляжи к купальному сезону в ВКО

В преддверии купального сезона специалисты ДЧС при участии журналистов региона обследовали пляжи, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу департамента.

По итогам обследований в области будут действовать 6 коммунальных пляжей. Их все еще готовят к сезону: очищают территории, обследуют дно водоемов, обучают спасателей, укомплектовывают посты для медперсонала и приобретают спасательные средства. На данный момент определено 22 участка для купания и 74 места запрещены.

Фото: ДЧС ВКО

Начальник Управления гражданской обороны ДЧС Даурен Агажаев отметил, что владельцы мест отдыха должны строго руководствоваться правилами «Об организации безопасности на водоемах».

В летний период на Бухтарминском водохранилище будут действовать мобильные посты спасателей.