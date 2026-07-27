Водохранилища реки Колорадо в США достигли рекордно низкого уровня

Семь западных штатов США не могут договориться о распределении стремительно сокращающихся запасов воды, что усугубляет многолетний водный кризис, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на CBS News .

Штаты нижнего бассейна — Калифорния, Аризона и Невада — заявляют, что с 2015 года сократили потребление воды почти на 20%, тогда как штаты верхнего бассейна — Колорадо, Вайоминг, Юта и Нью-Мексико — продолжают увеличивать использование водных ресурсов. Семь штатов не могут договориться о том, как распределять стремительно сокращающиеся запасы воды.

Кризис усугубляют изменение климата и рост населения. Из-за уменьшения снежного покрова в Скалистых горах в реку Колорадо поступает все меньше талой воды, что снижает объемы ее стока.

Если уровень воды в озере Пауэлл опустится еще на 10 метров, водохранилище перестанет соответствовать уровню воды, необходимому для выработки гидроэлектроэнергии, а вода не сможет проходить через плотину в реку Колорадо. Сейчас водохранилища Мид и Пауэлл заполнены менее чем на 30%, поэтому эксперты призывают власти как можно скорее достичь соглашения.

Калифорния, Аризона и Невада предложили сократить потребление воды примерно на 500 млрд галлонов в год в течение следующих двух лет.

Ранее сообщалось, что проблема дефицита воды становится одним из главных вызовов для устойчивого развития Центральной Азии.