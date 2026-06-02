До 40% воды теряется впустую: эксперты из США назвали главную проблему Центральной Азии

Проблема дефицита воды становится одним из главных вызовов для устойчивого развития Центральной Азии. Устаревшая инфраструктура, трансграничные споры, климатические изменения и рост потребления усиливают давление на водный баланс региона. Какие недостатки существуют в нынешней системе управления водными ресурсами и какую роль могут сыграть США и международные партнеры — в материале собственного корреспондента агентства Kazinform в Вашингтоне.

Технологии, инвестиции и стратегический интерес

Руководитель программы и старший аналитик New Lines Institute for Strategy and Policy, профессор Georgetown University и George Washington University, доктор философии Дания Арайсси (Dr. Dania Arayssi) считает, что проблемы водных ресурсов уже сегодня входят в число основных задач развития для лидеров Центральной Азии, напрямую влияя на социальную стабильность и экономический рост.

По ее словам, растущий интерес Соединенных Штатов к Центральной Азии подтверждается саммитом «С5+1», прошедшим в Вашингтоне в ноябре прошлого года. Это, по мнению эксперта, может открыть новые возможности для американских инвестиций в промышленность и сельское хозяйство региона.

— Большие объемы воды потребуются для развития сектора информационных технологий и искусственного интеллекта, эксплуатации дата-центров и ядерной энергетики, — отметила Дания Арайсси.

Она подчеркивает - вода остается базовым ресурсом практически для всех направлений экономического развития Центральной Азии.

— Для Соединенных Штатов естественно стремление содействовать поиску долгосрочных решений водных проблем. Надежная и эффективная система управления водными ресурсами позволит раскрыть торговый потенциал региона, — считает эксперт.

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

По оценке Д.Арайсси, до 40% воды, используемой для орошения в Центральной Азии, теряется из-за изношенной инфраструктуры, устаревших технологий и необлицованных каналов.

Президент консалтинговой компании Second Floor Strategies в Вашингтоне Уайлдер Алехандро Санчес (Wilder Alejandro Sanchez) также считает, что проекты по укреплению водной безопасности могут стать эффективным инструментом сотрудничества США с Центральной Азией.

— Многие инициативы в сфере водной безопасности сравнительно недороги, но способны принести значительную отдачу — как для населения региона, так и для укрепления отношений с Вашингтоном, — отметил эксперт.

Однако он признает, что нынешняя американская администрация не относит вопросы экологии, изменения климата и водной безопасности Центральной Азии к числу приоритетов. Кроме того, сокращение деятельности USAID, по его мнению, ограничит объем государственной помощи в экологической сфере.

Сложности в регулировании водных вопросов

По мнению Уайлдера Алехандро Санчеса, управление водными ресурсами пяти стран ЦА невозможно рассматривать вне региональной геополитики.

— За последнее десятилетие сотрудничество между государствами региона заметно усилилось, однако ряд вопросов остается крайне чувствительным и трудноразрешимым, — отметил он.

Одним из факторов неопределенности эксперт назвал Афганистан, где продолжается строительство оросительного канала Кош-Тепа.

— Я не уверен, насколько успешно страны Центральной Азии смогут убедить талибов более бережно относиться к вопросам водопользования и экологии, — предупредил Санчес.

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

Дания Арайсси, в свою очередь, обращает внимание на роль Китая. По ее словам, Пекин, активно использующий воду трансграничных рек для сельского хозяйства, должен проявлять большую гибкость в вопросах водопользования.

Серьезной проблемой эксперты называют и ограниченные полномочия существующих региональных институтов — Международного фонда спасения Арала (МФСА) и Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК). По мнению Д.Арайсси, обе структуры сталкиваются с одинаковой проблемой — отсутствием механизмов, обеспечивающих выполнение решений.

— Пока у этих институтов не появятся реальные инструменты исполнения решений, их эффективность останется ограниченной, — считает она.

Схожую позицию занимает и Санчес.

— Создание МФСА и МКВК стало позитивным шагом, но этого недостаточно. МФСА играет скорее координирующую, чем наднациональную роль и не может диктовать государствам, как управлять водными ресурсами для сохранения Аральского моря, — отметил эксперт.

Что может изменить ситуацию

Одним из позитивных сигналов эксперты называют возвращение Кыргызстана к полноценному участию в МФСА. По мнению Д. Арайсси, это может усилить политическую волю стран региона к созданию более устойчивой системы управления водой.

— Если Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан смогли урегулировать многолетние пограничные проблемы в Ферганской долине, то государства Центральной Азии способны договориться и по вопросам водного управления. Такие решения должны вырабатываться внутри региона, а не навязываться извне, — подчеркнула она.

Эксперт считает необходимым масштабировать программы капельного орошения и модернизации каналов.

— США и Европейский союз располагают водосберегающими технологиями, которые помогут не только экономить воду, но и предотвращать опустынивание сельскохозяйственных земель, — отметила Д.Арайсси.

Фото: gmk.center

Важную роль, по ее мнению, способны сыграть международные финансовые институты, включая Азиатский банк развития и Всемирный банк, которые могут поддержать модернизацию инфраструктуры.

Кроме того, научные исследования США и Европы могли бы помочь лучше понять причины обмеления Каспийского моря и выработать более эффективную экологическую политику.

Нужна ли единая водная комиссия

Дания Арайсси предлагает рассмотреть создание единой Центральноазиатской комиссии по водным ресурсам, которая могла бы объединить функции МФСА и МКВК.

По ее мнению, новая структура должна работать на более высоком политическом уровне и обладать реальными механизмами обеспечения исполнения решений.

— С учетом важности водных ресурсов для экономического развития региона комиссия должна включать представителей высокого уровня всех стран Центральной Азии и иметь инструменты реализации коллективных решений, — считает эксперт.

Она также обращает внимание на необходимость четкой процедуры голосования, предполагающей принятие решений большинством в две трети голосов.

Однако Уайлдер Алехандро Санчес относится к этой идее осторожнее. По его мнению, в регионе уже существует множество площадок и структур с пересекающимися функциями — от МФСА и МКВК до Душанбинского водного процесса и региональных экологических саммитов.

— Идея Центральноазиатской комиссии выглядит перспективной, но сама по себе она не станет решением проблемы, если не сможет обеспечить выполнение своих рекомендаций, — считает эксперт.

Мировой опыт регулирования водных ресурсов

По мнению Д.Арайсси, при обсуждении водной политики важно учитывать тесную взаимосвязь воды и энергетики. В качестве успешных примеров она приводит Управление долины Теннесси (Tennessee Valley Authority, TVA), созданное в США в 1930-х годах. Эта структура на протяжении десятилетий координирует вопросы энергетики и управления водными ресурсами сразу в нескольких штатах.

В Европе схожую роль выполняет Международная комиссия по защите реки Дунай (International Commission for the Protection of the Danube River, ICPDR), объединяющая усилия стран бассейна крупнейшей европейской реки.

Санчес также напоминает, что международное сотрудничество в сфере трансграничных вод уже доказало свою эффективность. В качестве примеров он приводит совместное управление бассейном Днестра Молдовой и Украиной, сотрудничество вокруг озера Титикака между Перу и Боливией, а также работу Организации по бассейну реки Сенегал.

Вода как вопрос стратегии

Дефицит водных ресурсов постепенно становится одним из ключевых ограничителей устойчивого развития Центральной Азии. Для Казахстана проблема водной безопасности уже выходит за рамки экологической повестки, превращаясь в фактор экономической устойчивости и региональной стабильности.

С учетом высокой зависимости от трансграничных рек стране важно одновременно усиливать региональную дипломатию, добиваться большей эффективности МФСА и МКВК, а также ускорять модернизацию собственной инфраструктуры — снижать потери в ирригации, внедрять водосберегающие технологии и цифровой мониторинг.

Международный опыт показывает: эффективное управление водными ресурсами возможно только при сочетании долгосрочного планирования, устойчивого финансирования и обязательности исполнения решений. Внешняя поддержка со стороны США, ЕС и международных финансовых институтов может стать важным катализатором изменений, однако устойчивое решение водной проблемы в конечном счете зависит от способности самих стран Центральной Азии договариваться о совместном управлении общими ресурсами.

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