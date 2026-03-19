    20:41, 18 Март 2026 | GMT +5

    Водохранилища Костанайской области заполнены почти на две трети

    По последним данным водохранилища Костанайской области заполнены в среднем почти на две трети, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Дарья Аверченко/ Kazinform

    Как уточнили в Тобол-Торгайской водной инспекции, Верхне-Тобольское водохранилище наполнено на 69,9% — объем воды составляет 570,9 млн кубометров. Каратомарское водохранилище заполнено на 63% — это 370,7 млн кубометров.

    В совокупности уровень наполнения двух водохранилищ достигает 67,1% — это около двух третей от их общей емкости.

    При этом свободный резерв составляет 461 млн кубометров (32,9%), что позволяет принять дополнительный объем воды в период паводков.

    Специалисты продолжают мониторинг ситуации.

    Дарья Аверченко
