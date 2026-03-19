Водохранилища Костанайской области заполнены почти на две трети
По последним данным водохранилища Костанайской области заполнены в среднем почти на две трети, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как уточнили в Тобол-Торгайской водной инспекции, Верхне-Тобольское водохранилище наполнено на 69,9% — объем воды составляет 570,9 млн кубометров. Каратомарское водохранилище заполнено на 63% — это 370,7 млн кубометров.
В совокупности уровень наполнения двух водохранилищ достигает 67,1% — это около двух третей от их общей емкости.
При этом свободный резерв составляет 461 млн кубометров (32,9%), что позволяет принять дополнительный объем воды в период паводков.
Специалисты продолжают мониторинг ситуации.
