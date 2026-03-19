Водохранилища Костанайской области заполнены почти на две трети

Как уточнили в Тобол-Торгайской водной инспекции, Верхне-Тобольское водохранилище наполнено на 69,9% — объем воды составляет 570,9 млн кубометров. Каратомарское водохранилище заполнено на 63% — это 370,7 млн кубометров.

В совокупности уровень наполнения двух водохранилищ достигает 67,1% — это около двух третей от их общей емкости.

При этом свободный резерв составляет 461 млн кубометров (32,9%), что позволяет принять дополнительный объем воды в период паводков.

Специалисты продолжают мониторинг ситуации.

