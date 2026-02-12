Как в Костанайской области готовятся к паводкам

По данным синоптиков, весеннее половодье на реках Тобол, Торгай и их притоках традиционно начинается в конце марта — начале апреля и продолжается до середины мая. Формирование стока зависит от снегозапасов, глубины промерзания почвы, количества осадков и температурного режима в марте–апреле.

— Основные водотоки, формирующие паводковую обстановку в области: река Тобол с притоками первого порядка Аят и Уй, а также притоками второго порядка Камысты-Аят и Тогызак. Существенное значение имеет и река Торгай с притоками Кабырга, Караторгай, Жалдама и притоком второго порядка Сарыторгай, — говорится в справке-консультации костанайского филиала Казгидромет.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Формирование стока и роль водохранилищ

Сток рек Тобол, Аят и Уй формируется как на территории Казахстана, так и за её пределами — на территории Российской Федерации. Это означает, что паводковая ситуация в бассейне Тобола зависит не только от локальных погодных условий, но и от гидрометеорологической обстановки в сопредельных регионах.

Гидрологический режим рек Костанайской области в значительной степени регулируется системой водохранилищ и гидротехнических сооружений. Так, на главной водной артерии региона функционируют Верхнетобольское, Каратомарское, Сергеевское и Амангельдинское водохранилища, на притоках — Желкуарское. Эти объекты выполняют двойную функцию: обеспечивают стабильное водоснабжение и одновременно снижают риски паводков, аккумулируя часть весеннего стока и регулируя уровень воды.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

В южных районах области «паводковое» настроение задает река Торгай и ее притоки. Их бассейн в меньшей степени подвержен регулированию и больше зависит от климатических факторов: количества осадков, температурного режима и скорости таяния снега.

— В весенний период, особенно при резком потеплении, уровень воды в Торгае и его притоках может значительно повышаться за короткий промежуток времени. Это приводит к интенсивным паводковым явлениям, затоплению низин и наполнению водоемов в бассейне реки, — сообщают синоптики.

Влияние почвы и снега на половодье

Согласно наблюдениям, осеннее увлажнение почвы на большей части области оказалось ниже нормы. В отдельных районах, включая Денисовский район и город Рудный, зафиксированы показатели выше средних многолетних значений.

Зимний период 2025–2026 годов показал более глубокое промерзание почвы, чем в прошлом году. Промерзшая почва хуже впитывает влагу, что может привести к формированию поверхностного стока в период активного таяния снега.

Фото: Казгидромет

Снегонакопление на большинстве территорий области на начало февраля превышает норму, особенно в северо-восточных и центральных районах (Узункольский, Карасуский, Камыстинский районы, город Рудный). В южных районах запасы снега ниже средних значений (Амангельдинский, Жангельдинский и Наурузумский районы).

Фото: Казгидромет

Температурный фон на конец зимы и начало весны будет неустойчивым, с чередованием холодных и теплых периодов. Средняя температура февраля прогнозируется в пределах –11,5…–13,2 °C, что на 1–2 градуса выше климатической нормы. Это создает предпосылки для более раннего начала таяния снега, особенно в периоды кратковременного потепления.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Количество осадков ожидается выше нормы на большей части области, кроме крайнего юга — Жангельдинского и Амангельдинского районов, а также района города Аркалык, где прогнозируется уровень осадков, близкий к среднему многолетнему.

Сочетание неравномерного таяния снега с промерзшей почвой может привести к поверхностному стоку и локальным подтоплениям, прежде всего в низинах и районах со средним паводковым риском.

Паводковые риски и подготовка служб

Территория Костанайской области условно разделена по уровням паводкового риска. К зоне повышенного риска относится Карасуский район, ряд северных и центральных районов классифицированы со средним уровнем риска, а большая часть области, включая города Костанай, Рудный, Лисаковск, а также южные районы — с низким паводковым риском.

Фото: Казгидромет

Как будут реагировать службы

В департаменте ЧС по Костанайской области сообщили, что уже определены населенные пункты с возможными подтоплениями.

— Очищены русла рек, укреплены и восстановлены дамбы, приведены в порядок гидротехнические сооружения. Построены и обновлены ливневые и водоотводные системы, выполнены работы по укреплению берегов. На дорогах проверены водопропускные сооружения и установлены дополнительные трубы, — отметили спасатели.

Для предотвращения ледяных заторов заранее определены участки для возможных взрывных работ, а также организован авиационный мониторинг паводковой ситуации.

По оценкам синоптиков и специалистов гидрометеорологической службы, весеннее половодье 2026 года в Костанайской области ожидается в пределах многолетних значений. Регион не относится к зонам высокого паводкового риска, однако местами возможны локальные подтопления.

Все экстренные и коммунальные службы приведены в готовность, чтобы вовремя реагировать на изменения и минимизировать риски для жителей и инфраструктуры региона.

Отметим, что о необходимости системной подготовки к весенним паводкам заявил на расширенном заседании Правительства Глава государства.

